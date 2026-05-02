World Athletics se mantendrá "intransigente" sobre la nacionalidad deportiva, avisa Coe

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) "permanecerá intransigente" en relación a los cambios de nacionalidad deportiva, avisó este viernes su presidente, Sebastian Coe, en declaraciones a la AFP, dos semanas después del rechazo de once solicitudes realizadas por Turquía.

Frustrada por su balance en los Juegos Olímpicos de París 2024 (0 medallas de oro), Turquía ha puesto en marcha una campaña de naturalización de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En atletismo, esta campaña afecta en particular a cinco medallistas olímpicos kenianos y jamaicanos.

"Si se trata simplemente de querer pasar de una federación a otra, algo que no cumple los criterios. Nos mantendremos inflexibles", declaró a la AFP Sebastian Coe desde Gaborone, la capital de Botsuana, donde se celebra este fin de semana el Mundial de relevos.

Un comité especializado examina estas solicitudes pero, "salvo razones sólidas", World Athletics aplica una "filosofía muy clara", explicó: "El país en el que un atleta inicia su carrera es aquel en el que la termina".

Entre los once atletas fichados por Turquía y luego rechazados por la Federación Internacional figuran tres jamaicanos medallistas en París 2024: Rojé Stona, oro en lanzamiento de disco; Wayne Pinnock, plata en salto largo, y Rajindra Campbell, bronce en lanzamiento de peso.

La negativa también afecta a la keniana Brigid Kosgei, ex plusmarquista mundial de maratón y medalla de plata en los Juegos de Tokio en 2021, y a su compatriota Ronald Kwemoi, plata en los 5.000 m en París 2024.

"Hay circunstancias excepcionales que permiten aceptar (estas solicitudes); puede tratarse de un matrimonio, de estudios o de cuestiones de intolerancia política", recordó, no obstante, Sebastian Coe.

El reglamento de World Athletics tiene por objeto proteger la credibilidad de las competiciones, así como incentivar a los países a formar a los talentos locales, subrayó.

"La mayoría de las federaciones dependen mucho de las inversiones públicas; estas se van a secar si los gobiernos tienen la impresión de estar invirtiendo en programas de formación de talentos para otros países", estimó el presidente de World Athletics.

La estrella de Botsuana Letsile Tebogo, primer velocista africano en proclamarse campeón olímpico de los 200 m, en los Juegos de París 2024, reveló en diciembre que había recibido ofertas de Catar, de los Emiratos Árabes Unidos y de Túnez en una entrevista con la emisora local Duma FM.

Aclaró, no obstante, que un cambio no estaba sobre la mesa.

Botsuana, país en gran parte desértico con 2,5 millones de habitantes, atraviesa turbulencias económicas debido a la pérdida de valor de los diamantes, que representan el 30% de su PIB, pero brilla en atletismo -en 200 m, 400 m y 4x400 m- desde hace algunos años.