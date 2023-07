Wimbledon es testigo de la nueva pareja de moda en el tenis: Tsitsipas y Badosa

El griego Stefanos Tsitsipas y la española Paula Badosa forman la nueva pareja de moda en el tenis y ambos coinciden este martes en las pistas de Wimbledon, donde inician su andadura en el torneo londinense si la lluvia lo permite.

Pareja oficial desde mayo, el jugador griego, actual número 5 del mundo, y la española nacida en Nueva York, que llegó a ser número 2 de la WTA hace poco más de un año, ya cuentan incluso con una cuenta en la red social Instagram, con el nombre de "Tsitsidosa".

"Mejores amigos y almas gemelas. Nada menos; nada más", dice la etiqueta de esta cuenta que combina el nombre de ambos y que cuenta ya con casi 57.000 seguidores, en la que se muestran fotografías y vídeos de ambos deportistas en la pista central de Wimbledon, en Dubai, en una piscina o posando como dos enamorados.

La mayoría de los comentarios de los seguidores son para desear suerte a los tenistas o destacar la buena pareja que hacen, pero también hay quien tira de ironía: "0 Grand Slams en una foto, pero oye, el amor lo conquista todo", reacciona un 'follower' a una de las imágenes de la pareja.

Tsitsipas declaró recientemente a un medio de su país que la relación con Badosa sólo comenzó cuando él escribió un mensaje a la española para felicitarle por su victoria ante la tunecina Ons Jabeur en Roma.

"Tenía que pasar", declaró el jugador de 24 años. "Siento que me estoy enamorando por primera vez en mi vida. Nunca esperé que pasara esto y me da una nueva perspectiva a mi vida".

Los espectadores del All England Club, pese al frío y la lluvia, tienen la ocasión de animar a la pareja, que inicia su andadura en el torneo londinense: Tsitsipas perdió el primer set ante el austriaco Dominic Thiem, ex ganador del US Open, antes de que el partido fuese interrumpido por la lluvia; Badosa debería jugar contra la estadounidense Alison Riske-Amritraj.

- Mezcla complicada -

Pero no era la única pareja tenística que buscaba este martes el paso a la siguiente ronda.

La británica Katie Boulter y el australiano Alex de Miñaur, que llevan saliendo dos años, debutan también este martes, ambos en la pista 18, ella ante la compatriota de su pareja Daria Saville y él frente al belga Kimmer Coppejans.

Ambos han alquilado una casa cercana al club durante el torneo.

"Siento que estamos continuamente empujándonos el uno al otro", declaró Boulter, que a sus 26 años es la actual número 1 británica.

"He aprendido mucho de él, tanto como persona que como tenista. Tengo mucha suerte de estar con alguien que conoce las emociones que puedo sentir dentro y fuera de la pista", añadió.

El deporte de alta competición no es algo que se mezcle fácilmente con los temas del corazón. Otra tenista británica, Jodie Burrage, lleva dos años con el jugador escocés de rugby Ben White y comparten casa en Richmond, al suroeste de Londres, pero ambos se separarán en las próximas semanas, porque él ha fichado por el Toulon francés.

"Es duro porque no voy a ir con él. Mi base está aquí, es donde me entreno", ha declarado la jugadora de 24 años.

"Siempre hemos dicho que haremos lo mejor para nuestras carreras. Siempre ha sido lo prioritario. Lo tenemos muy claro y por eso funcionamos tan bien", añadió Burrage, que el lunes logró una victoria que le coloca en segunda ronda de Wimbledon y a un paso de integrar el Top 100 de la WTA.

"Y el sur de Francia no es un mal lugar para ir a visitarlo", concluyó.