Westbrook ficha por los Kings para disputar su 18ª temporada en la NBA

El exjugador más valioso de la NBA Russell Westbrook fichó por los Kings de Sacramento y comenzará su decimoctava temporada en la liga de baloncesto más poderosa del mundo, informó la franquicia este jueves.

Westbrook, de 36 años, jugó la temporada 2024-25 con los Nuggets de Denver, con un promedio de 13,3 puntos, 6,1 asistencias y 4,9 rebotes en 75 partidos.

Se había informado que los Kings habían estado en contacto con el nueve veces All-Star desde que se convirtió en agente libre en junio, después de que los Nuggets fueran eliminados en las semifinales de la Conferencia Oeste por los Thunder de Oklahoma.

Westbrook se une a su séptimo equipo desde que fue seleccionado en el draft de 2008 por los Supersonics de Seattle, que se convirtieron en los Thunder.

El base estadounidense ostenta el récord de la liga con 203 triples-dobles y fue el máximo anotador de la NBA en 2015 y 2017.

También jugó en los Rockets de Houston, los Wizards de Washington, los Lakers de Los Ángeles y los Clippers de Los Ángeles.

En su temporada como jugador más valioso en 2016-17, Westbrook promedió 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias, liderando la liga, y se convirtió en el primer jugador desde Oscar Robertson en 1962 en promediar un triple-doble durante toda una campaña.

"Russell encarna la identidad que buscamos en Sacramento", afirmó el director general de los Kings, Scott Perry.

"Su currículum habla por sí solo y estoy emocionado por trabajar con alguien tan consumado, que está totalmente comprometido con competir y ganar. Esperamos que refuerce nuestra posición de base y aporte liderazgo tanto dentro como fuera de la cancha".