Wembanyama, Jokic y Gilgeous-Alexander, finalistas al premio de MVP de la NBA

El francés Victor Wembanyama, el serbio Nikola Jokic y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander son los finalistas para el galardón de Jugador más valioso (MVP) de la temporada de la NBA, anunció la liga este domingo.

Tras el cierre el viernes de la votación de un panel de cien miembros de medios de comunicación, la NBA anunció a los tres finalistas de los principales premios individuales de final de temporada, que se entregarán durante los playoffs, sin que por ahora se haya precisado el calendario.

Para el más prestigioso, el trofeo de MVP, Victor Wembanyama forma parte de los tres finalistas y espera convertirse en el jugador más joven y en el primer francés premiado, a los 22 años, en su tercera temporada en la NBA.

Se enfrenta al vigente MVP, Shai Gilgeous-Alexander, en la cima de su juego con Oklahoma City Thunder, y a Nikola Jokic (Denver Nuggets), ya elegido MVP en tres ocasiones (2021, 2022 y 2024).

Wemby, gigante francés de 2,24 metros de altura, también figura entre los tres finalistas al trofeo de Defensor del año, que parece tener prácticamente en el bolsillo.

Tras haber ayudado a los San Antonio Spurs a alcanzar el segundo puesto de la Conferencia Oeste en la temporada regular, Wembanyama debutaba la noche del domingo en sus primeros playoffs, en casa frente a los Portland Trail Blazers.