Wembanyama, el año para arrasar con todo en la NBA

¿Será este el año del gran éxito? Los focos alumbran al prodigio francés Victor Wembanyama, que aspira a su primer título de la NBA con los Spurs de San Antonio y al trofeo al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

Cuando se abra el telón de la liga de baloncesto de Norteamérica el martes, Wemby buscará seguir rompiendo moldes con su estilo de juego, su versatilidad fuera de lo común para sus 2,24 metros de estatura y su defensa endiablada.

"Lo cambia todo, de verdad", afirmó recientemente el legendario LeBron James, que estrenará también el martes su nuevo uniforme de los Philadelphia 76ers.

El fenómeno francés, de 22 años, fue elegido por unanimidad el mejor defensor de la NBA el año pasado y tuvo unos estratosféricos promedios de 25 puntos, 11,5 rebotes, 3,1 tapones y casi 2 triples. ¿Pero qué hay del título?

Los Spurs lo tienen todo para conseguirlo: vienen de una campaña fenomenal, en la que superaron las expectativas, y ahora cuentan con la experiencia adquirida en las pasadas Finales, que perdieron por 4-1 ante los New York Knicks.

"Estamos llenos de esperanza y somos muy ambiciosos", dijo Wemby a principios de mes.

San Antonio cuenta con una plantilla joven y ultratalentosa en la que sobresalen los bases Stephon Castle (21 años, 16,7 puntos) y Dylan Harper (20 años, 11,8 puntos).

En pretemporada sumó a Tobias Harris, un veterano de 34 años con un talento indiscutible. El ala-pívot fue considerado el fichaje más infravalorado del verano por los mánagers de los 30 equipos de la liga en la tradicional encuesta de inicio de campaña.

- Más creativo y eficaz -

Pero los favoritos no siempre ganan y los Spurs tienen enfrente a rivales temibles, comenzando por unos Knicks ansiosos por conseguir el doblete o un Oklahoma City Thunder con ganas de revancha de la mano del doble MVP Shai Gilgeous-Alexander.

Por eso Wemby, que comenzará la campaña precisamente contra Oklahoma en San Antonio, tendrá que dar lo mejor de sí mismo.

"Puede mejorar en todos los aspectos", aseguró Mitch Johnson, que entrena a los Spurs desde mayo de 2025, tras la era de cinco títulos del icónico Gregg Popovich.

Johnson ya ha dado algunas pistas sobre lo que espera de él: un jugador aún más creativo que antes y fundamental en la distribución del juego, un poco al estilo de Nikola Jokic en Denver. Un papel indispensable si quiere llevarse el MVP.

"Tiene que ser decisivo, eficaz en todo momento", dijo el exbase Steve Nash en su podcast "Mind The Game". "Ya podría haber sido elegido mejor jugador el año pasado. La diferencia es que se presta especial atención a quien puede hacer que su equipo gane un partido en el último segundo, y esa no es necesariamente su principal cualidad".

Wemby, consciente de su margen de mejora en ataque, quedó tercero en la última clasificación, por detrás de Gilgeous-Alexander (31,1 puntos) y de Jokic (27,7 puntos, 12,9 rebotes).

- Madera de líder -

Queda el aspecto mental. Wembanyama tiene ambición y espíritu competitivo, pero debe asimilar la derrota.

"Si piensas en cómo perdieron los Spurs ante los Knicks, tuvo que ser muy doloroso. Así que, al comenzar la nueva temporada, deben salir desde el primer momento con instinto asesino", opinó Gilbert Arenas, exbase de los Wizards.

Tras dejar escapar el título en junio, el francés aseguró haber aprendido "la mayor lección" de su vida.

Wemby tiene la seguridad y la madera de un líder en la cancha, donde no deja de dar la voz de mando, con una mentalidad ganadora arraigada en su ser.

Desde su llegada como número uno del draft en 2023, los Spurs no han hecho más que progresar: 14º el primer año, 13º el segundo y finalistas el tercero. Si se cumple la lógica, solo queda una opción: ser campeón de la NBA.