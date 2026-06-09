Wembanyama condena violencia contra aficionados de Spurs en Nueva York

Victor Wembanyama y otros jugadores de los Spurs y los Knicks expresaron este martes su rechazo a las imágenes de aparentes agresiones sufridas por aficionados de San Antonio en Nueva York, tras el tercer partido de las Finales de la NBA.

Varios vídeos mostraron a seguidores con camisetas de los Spurs siendo asaltados por jóvenes la noche del lunes tras la derrota de los Knicks por 115-111, en el primer juego de unas Finales disputado en Nueva York desde 1999.

Al menos 21 personas fueron detenidas por la policía en incidentes relacionados con el partido.

"Mi opinión, por supuesto, es que es un juego. Sólo estamos jugando un partido", declaró este martes Wembanyama, la superestrella de San Antonio, que recibió constantes pitos y cánticos ofensivos por parte del público del Madison Square Garden.

"Estoy totalmente a favor de la pasión, pero siempre dentro de los límites del respeto mutuo. Eso es inaceptable", dijo el pívot francés, motor del triunfo visitante con 32 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

"Simplemente no es necesario", dijo su compañero Julian Champagnie, nacido en Nueva York. "Nadie debería venir al partido para que le agredan así. No es para eso para lo que jugamos".

Con su triunfo, los Spurs se acercaron 2-1 en el global de las Finales y devolvieron la presión a los Knicks, que necesitan un triunfo el miércoles para no regresar a San Antonio con la serie empatada.

- "Esto es Nueva York" -

La pasión que se respira en las últimas semanas en Nueva York, una ciudad que lleva 14 años sin celebrar un título en las grandes ligas norteamericanas, se apoderó el lunes del Madison, donde la gran mayoría del público dedicó también una sonora pitada al presidente estadounidense, Donald Trump.

El base novato Dylan Harper, criado en el vecino estado de Nueva Jersey, asume el clima de alta intensidad como parte de la experiencia de competir en unas Finales en la Gran Manzana.

"Siento que esto es Nueva York, un ambiente hostil", dijo la joya de los Spurs. "No creo que se sintiera igual si no fuera tan hostil".

"Este juego se basa en el respeto y la pasión", afirmó de su lado Karl-Anthony Towns, uno de los líderes de los Knicks.

"Queremos que todos se respeten entre sí. Queremos que todos disfruten del básquet en su estado más puro. Son las Finales de la NBA. No hay mejor lugar para ver básquet. Dejen la parte física para los que están en la cancha", demandó el pívot dominicano-estadounidense.

Aunque su racha de 13 victorias seguidas se cortó el lunes, las estrellas de los Knicks se conjuraron para mantenerse en el camino que los tiene a dos triunfos de su primer anillo desde 1973.

"Tenemos que estar listos para salir a jugar. Es algo muy vago de decir pero también es muy sencillo. Solo tenemos que estar listos", demandó su capitán, Jalen Brunson.