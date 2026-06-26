Wawrinka anuncia una exhibición de despedida en diciembre con Federer, Murray y Monfils

El tenista suizo Stan Wawrinka, que a sus 41 años disputa su última temporada antes de la retirada, anunció el viernes que organizará una exhibición de despedida el 19 de diciembre en Ginebra junto al suizo Roger Federer, el británico Andy Murray y el francés Gael Monfils.

"Después de más de veinte años en el circuito es momento de cerrar este capítulo", reafirmó el triple vencedor de Grand Slam en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"Antes de irme, tenía ganas de organizar una última tarde para daros las gracias y que me digáis adiós", continuó el exnúmero 3 mundial.

"En esa despedida", titulada "One Last Backhand" (Un último revés) en honor al elegante revés a una mano de Wawrinka, "tengo la suerte de poder contar con mis amigos, con quienes he vivido tantas cosas bonitas a lo largo de los años".

"Estarán Andy Murray, Gael Monfils y Roger Federer", anunció el suizo, actual número 110 del mundo.

En una era dominada de forma aplastante por Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, Wawrinka fue uno de los pocos jugadores (junto a Murray) en ganar varios títulos de Grand Slam: el Abierto de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016.

Caído fuera del Top 100, esta temporada alcanzó en enero la tercera ronda del Abierto de Australia, pero cayó en su entrada en liza en Roland Garros a finales de mayo.