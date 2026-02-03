Vrabel-Maye, la dupla salvadora de los Patriots apadrinada por Brady

Los New England Patriots encontraron el camino de regreso al Super Bowl de la mano de Mike Vrabel y Drake Maye, el tándem que sueña con emular al de Tom Brady y Bill Belichick y puede inscribirse el domingo en la historia de la NFL.

Vrabel, exintegrante de la dinastía liderada por Brady y Belichick, tiene la posibilidad de erigirse en el primer campeón del Super Bowl como jugador y entrenador de una misma franquicia.

Y su pupilo Maye, a los 23 años, puede convertirse en el quarterback más joven en alzar el título de la liga de football americano.

Ninguno de estos hitos estaba en las quinielas de principio de temporada cuando tanto los Patriots como sus rivales del domingo, los Seattle Seahawks, tenían el objetivo más modesto de acabar con varios años fuera de los playoffs.

- El resurgir -

New England, una franquicia desnortada desde la partida de Brady en 2020, se había puesto en manos de Vrabel, un entrenador de tono directo y marcado carácter, después de otro mediocre curso de cuatro victorias y 13 derrotas.

Vrabel, presente en los primeros tres títulos de los seis de la dinastía (2002, 2004 y 2005), relevó al destituido Jerod Mayo en un banco que anteriormente le perteneció a Belichick durante 24 temporadas.

El exlinebacker, de 50 años, tenía seis campañas de experiencia al frente de los Tennesse Titans, en las que recibió un premio al Entrenador del Año (2021).

Con todo, ni los mayores creyentes en la resurrección de los Patriots esperaban que Vrabel los condujera en su primer año a un registro completamente opuesto, de 13 victorias y cuatro derrotas, y al primer Super Bowl desde el último anillo de 2019.

"Estoy muy feliz por mi antiguo compañero Mike Vrabel", dijo Brady, actual comentarista de la cadena Fox, tras la clasificación para el Super Bowl de Santa Clara, California.

"Fue a New England y nadie estaba muy seguro de cómo les iría (después) de dos temporadas consecutivas con cuatro victorias y 13 derrotas, y lo convirtieron en una victoria en la (Conferencia) Americana en Denver", le reconoció el también dueño minoritario de Las Vegas Raiders.

- El récord de precocidad -

Considerado el mejor quarterback de la historia, Brady también ha bendecido a su prometedor heredero en el puesto.

El domingo Drake Maye no solo intentará ser el segundo mariscal de campo en coronar a los Patriots sino que, con 23 años y 162 días, puede ser el campeón más joven de la historia en esa posición.

Hasta ahora el quarterback titular más precoz en ganar un Super Bowl es Ben Roethlisberger, que lo logró en 2005 con los Pittsburgh Steelers a los 23 años y 340 días.

Dan Marino jugó la final de 1984 cuando era aún más bisoño, con 23 años y 113 días, pero el mito de los Miami Dolphins perdió la batalla ante los San Francisco 49ers de Joe Montana.

- Brady, el consejero -

Más allá de este récord, Maye ya confirmó su potencial de estrella en su segunda temporada en la NFL, a la que entró como la tercera elección del Draft de 2024.

Su explosión puede granjearle incluso el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la campaña, del que es firme candidato.

Si su camino hacia la NFL estuvo asesorado por su padre, que fue quarterback universitario, Maye ahora recibe consejos del mismísimo Brady, según reconoció ante los medios el lunes.

"Me he encontrado con Tom un par de veces, y una de las mejores cosas que dijo es que no hay atajos para hacer el trabajo", reveló Maye durante la Noche de Apertura de la semana del Super Bowl.

"Los atajos que la gente puede intentar tomar no valen la pena", señaló. "Hay que sacar el máximo de lo que le dediques. Él ha sido excelente en eso y obviamente lo demostró a lo largo de su carrera".