Vonn confía en competir en los Juegos pese a una lesión de rodilla

La estrella del esquí estadounidense Lindsey Vonn se mostró confiada este martes, a tres días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, en poder competir pese a haberse roto un ligamento de la rodilla en la última prueba de la Copa del Mundo.

"El pasado viernes en Crans Montana, en la última Copa del Mundo, me rompí completamente el ligamento cruzado anterior, me dañé el menisco, no sabemos si debido a la caída en sí misma", dijo la ícono del esquí en rueda de prensa en Cortina d'Ampezzo, sede de las pruebas femeninas del esquí alpino en los Juegos que comienzan el viernes.

Desequilibrada en un salto, la estadounidense cayó y luego se deslizó durante varias decenas de metros antes de ser detenida por las redes de seguridad.

Tras una larga pausa, pudo llegar a la zona de meta sobre sus esquís, antes de anunciar que estaba lesionada en la rodilla izquierda sin dar más detalles.

"Hoy fui a esquiar y, considerando cómo se siente mi rodilla, me siento estable, me siento fuerte. Mi rodilla no está hinchada y, con ayuda, confío en que puedo competir (en la prueba de descenso) el domingo" 8 de febrero.

"No estoy en la situación en la que me habría gustado estar, pero estaré en la salida (...) Es duro para mí perder la confianza en mí misma, no es la primera vez que me pasan este tipo de cosas", insistió Vonn, quien había sufrido una lesión similar antes de los Juegos de 2014, en los que no pudo participar.

- "Lo intentaré" -

"Sé que aún hay una posibilidad (de participar) y mientras haya una posibilidad lo intentaré", insistió.

Vonn, que regresó a la competición este año luego de haberse retirado, tiene programado participar en la prueba de descenso el próximo domingo, en la combinada por equipos el 10 y en el Super G dos días después.

Este martes, la estrella estadounidense insistió en que desea ganar una nueva medalla olímpica para "cerrar" su carrera.

A sus 41 años sueña con conquistar el oro olímpico en Cortina d'Ampezzo, dieciséis años después de su título en el descenso de los Juegos de Vancouver 2010.

Motivada por la perspectiva de los Juegos en esa estación italiana que tan importante es para su carrera y liberada desde que cuenta con una prótesis de titanio en su rodilla derecha, Vonn había recuperado en esta temporada un gran nivel.

Logró siete podios en ocho carreras de la Copa del Mundo, incluyendo dos victorias, en los descensos de St Moritz (Suiza) y Zauchensee (Austria).