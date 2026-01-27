Volverán a rugir los motores en el arranque de la temporada de circuitos en el Autódromo Panamá

La Carrera Internacional TCR | ST | GT marcará el inicio oficial de la temporada de circuitos 2026 en el Autódromo Panamá.

Este evento es la primera de cinco válidas que se celebrarán en el año en esta categoría, con la ampliación de dos a tres carreras por fecha, en busca de incentivar la competitividad. En la TCR se han confirmado 11 vehículos y para la segunda válida, se incorporará 4 más. Con cinco equipos extranjeros (Perú, Alemania, EE.UU., y otros) y 6 nacionales, a la espera de integrar dos nacionales y tres extranjeros más.

La cita es en Autódromo Panamá, ubicado en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, el próximo domingo 1 de febrero.