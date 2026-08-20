Volver a hacer historia en la gimnasia

ml | La gimnasia en la provincia de Chiriquí volverá a brillar con la realización de la segunda edición de la Copa Internacional de Gimnasia Artística Femenina ‘Encuentro de Estrellas’, para el año 2027.

La primera versión se efectuó del 19 al 22 de junio de 2025 en el Gimnasio Los Naranjos de Pandeportes, en Boquete, Chiriquí, reuniendo a más dos mil personas y más de 300 atletas, de entre 2 y 16 años, de distintos clubes naciones e internacionales (Latinoamérica).

“El evento será más grande, con más categorías de competencia, esperando el doble de asistentes y de atletas”, indicó Rocío Heredia, organizadora de la copa. “Tenemos prevista la realización de un desfile previo a la inauguración, por las calles de Boquete, también vamos a integrar nuevamente el festival de emprendedores de gastronomía infantil”, añadió. La también fundadora del club Superstar Gymnastics Chiriquí dijo que el año pasado se “registró un club que nos trajo más de 45 atletas a competir, por lo que esperamos que el próximo año haya más. No hay un límite fijado, pues entregamos premios especiales al club que traigan más atletas”.

La actividad, que está programada del del 23 a 27 de junio de 2027, aparte de promover la gimnasia, pretende ser un importante incentivo para estimular el turismo en Boquete. Para más información escribir al email: [email protected]. De igual manera, visite la cuenta @copaencuentrodeestrellas en Instagram o al sitio web www.superstargymchiriqui.com.