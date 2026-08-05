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Vollering gana la quinta etapa del Tour femenino, Reusser sigue líder

Vollering gana la quinta etapa del Tour femenino, Reusser sigue líder
La neerlandesa Demi Vollering celebra su triunfo en la quinta etapa del Tour de Francia por delante de la líder de la carrera, Marlen Reusser, el 5 de agosto de 2026 entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais NICOLAS TUCAT
AFP
05 de agosto de 2026

La neerlandesa Demi Vollering ganó este miércoles en Belleville-en-Beaujolais la quinta etapa del Tour de Francia, al imponerse al esprint a la suiza Marlen Reusser, que conservó el maillot amarillo, y a la polaca Kasia Niewiadoma.

Las tres corredoras se instalaron en cabeza en dos tiempos, bajo el impulso de Vollering, en las dos últimas de las ocho dificultades del día: primero en el Col de Durbize y luego en el Mont Brouilly, a 30 y a 10 kilómetros de la meta, respectivamente.

Vigente campeona, la francesa Pauline Ferrand-Prévot vivió una jornada para el olvido al terminar a dos minutos y medio de la vencedora, perdiendo muchas opciones en la general. Ahora ocupa el puesto 17, a cinco minutos de la líder.

"No hay que engañarse: una diferencia así es irrecuperable", reconoció la corredora de Reims.

Vollering, Reusser y Niewiadoma: el trío de cabeza de esta etapa disputada en los montes del Beaujolais probablemente anticipa el podio final del 9 de agosto. Quedará por conocerse el orden el domingo por la noche en Niza.

En la clasificación provisional, Reusser sigue al frente con 12 segundos de ventaja sobre Vollering. Niewiadoma, tercera, está a 1 min 17 s.

La brecha ya está abierta con la cuarta plaza, ocupada por la alemana Antonia Niedermaier, a 2:40.

El jueves, entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, la sexta etapa propone un nuevo recorrido accidentado, delicado de gestionar tras seis días de carrera.

A menos de 50 km de la meta, el col de Lalouvesc (8,6 km al 5%) favorecerá una selección y quizás una escapada.

- Clasificación de la quinta etapa:

1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) los 140,0 km en 3 h 53:54.

(media: 35,9 km/h)

2. Marlen Reusser (SUI/MOV) a 0.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 0.

4. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 45.

5. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 45.

6. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 45.

7. Nienke Vinke (NED/DLT) 1:12.

8. Femke de Vries (NED/TVL) 1:12.

9. Thalita de Jong (NED/RLW) 1:12.

10. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 1:15.

11. Puck Pieterse (NED/FED) 1:43.

12. Kim Le Court (MRI/AGS) 1:43.

13. Juliette Labous (FRA/FDJ - SUEZ) 1:43.

14. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:43.

15. Paula Blasi (ESP/ALE) 2:27.

- Clasificación general:

1. Marlen Reusser (SUI/MOV) 15 h 41:18.

2. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) a 12.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:17.

4. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 2:40.

5. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 2:54.

6. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 2:58.

7. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 3:05.

8. Femke de Vries (NED/TVL) 3:11.

9. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 3:41.

10. Paula Blasi (ESP/ALE) 3:51.

11. Nienke Vinke (NED/DLT) 3:54.

12. Anna van der Breggen (NED/DLT) 4:04.

13. Kim Le Court (MRI/AGS) 4:10.

14. Thalita de Jong (NED/RLW) 4:28.

15. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 4:34.

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