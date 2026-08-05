Vollering gana la quinta etapa del Tour femenino, Reusser sigue líder

La neerlandesa Demi Vollering ganó este miércoles en Belleville-en-Beaujolais la quinta etapa del Tour de Francia, al imponerse al esprint a la suiza Marlen Reusser, que conservó el maillot amarillo, y a la polaca Kasia Niewiadoma.

Las tres corredoras se instalaron en cabeza en dos tiempos, bajo el impulso de Vollering, en las dos últimas de las ocho dificultades del día: primero en el Col de Durbize y luego en el Mont Brouilly, a 30 y a 10 kilómetros de la meta, respectivamente.

Vigente campeona, la francesa Pauline Ferrand-Prévot vivió una jornada para el olvido al terminar a dos minutos y medio de la vencedora, perdiendo muchas opciones en la general. Ahora ocupa el puesto 17, a cinco minutos de la líder.

"No hay que engañarse: una diferencia así es irrecuperable", reconoció la corredora de Reims.

Vollering, Reusser y Niewiadoma: el trío de cabeza de esta etapa disputada en los montes del Beaujolais probablemente anticipa el podio final del 9 de agosto. Quedará por conocerse el orden el domingo por la noche en Niza.

En la clasificación provisional, Reusser sigue al frente con 12 segundos de ventaja sobre Vollering. Niewiadoma, tercera, está a 1 min 17 s.

La brecha ya está abierta con la cuarta plaza, ocupada por la alemana Antonia Niedermaier, a 2:40.

El jueves, entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, la sexta etapa propone un nuevo recorrido accidentado, delicado de gestionar tras seis días de carrera.

A menos de 50 km de la meta, el col de Lalouvesc (8,6 km al 5%) favorecerá una selección y quizás una escapada.

- Clasificación de la quinta etapa:

1. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) los 140,0 km en 3 h 53:54.

(media: 35,9 km/h)

2. Marlen Reusser (SUI/MOV) a 0.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 0.

4. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 45.

5. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 45.

6. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 45.

7. Nienke Vinke (NED/DLT) 1:12.

8. Femke de Vries (NED/TVL) 1:12.

9. Thalita de Jong (NED/RLW) 1:12.

10. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 1:15.

11. Puck Pieterse (NED/FED) 1:43.

12. Kim Le Court (MRI/AGS) 1:43.

13. Juliette Labous (FRA/FDJ - SUEZ) 1:43.

14. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:43.

15. Paula Blasi (ESP/ALE) 2:27.

- Clasificación general:

1. Marlen Reusser (SUI/MOV) 15 h 41:18.

2. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) a 12.

3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:17.

4. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 2:40.

5. Dominika Wlodarczyk (POL/ALE) 2:54.

6. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 2:58.

7. Isabella Holmgren (CAN/TFS) 3:05.

8. Femke de Vries (NED/TVL) 3:11.

9. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 3:41.

10. Paula Blasi (ESP/ALE) 3:51.

11. Nienke Vinke (NED/DLT) 3:54.

12. Anna van der Breggen (NED/DLT) 4:04.

13. Kim Le Court (MRI/AGS) 4:10.

14. Thalita de Jong (NED/RLW) 4:28.

15. Niamh Fisher-Black (NZL/TFS) 4:34.