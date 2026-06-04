Vollering gana la quinta etapa del Giro de Italia femenino

La neerlandesa Demi Vollering ganó este miércoles la quinta etapa del Giro de Italia en Sante Stefano di Cadore, imponiéndose al esprint en un grupo de cuatro corredoras en el que estaba también su compatriota Anna Van der Breggen, que conserva la maglia rosa.

Es la primera victoria de su carrera en el Giro para la líder del equipo FDJ-Suez, que ya ha levantado los brazos en las tres grandes vueltas.

Favorita para el triunfo final, recortó algunos segundos de bonificación a Van der Breggen, que mantiene una ventaja de algo más de un minuto en la clasificación general al término de esta etapa de media montaña.

Llegando en un segundo grupo, la italiana Elisa Longo Borghini, vencedora el año pasado, cedió 15 segundos, mientras que la suiza Marlen Reusser terminó con un retraso de 53 segundos.