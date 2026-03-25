Vicepresidente de la FIFA minimiza temores políticos y de seguridad de cara al Mundial

Las preocupaciones generalizadas en materia política y de seguridad en torno al Mundial de 2026 no son nuevas y quedarán en el olvido una vez que ruede la pelota el 11 de junio en la Ciudad de México, afirmó este miércoles el vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani.

Los preparativos del torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, han sufrido complicaciones por la guerra en Oriente Medio, las medidas de control migratorio de la administración de Donald Trump y la violencia del crimen organizado en México, entre otros factores.

La federación iraní de fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, en respuesta a las advertencias de Trump de que los jugadores iraníes correrían peligro.

Los aficionados, por su parte, reportan trabas para obtener visados y temor a controles migratorios.

Pero Montagliani, quien dirige la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), dijo que las preocupaciones no eran diferentes de las que precedieron a ediciones anteriores.

"La realidad de los Mundiales es que siempre ha habido cuestiones geopolíticas. Siempre", declaró en la conferencia Business of Soccer celebrada en Atlanta, Estados Unidos.

"Volvamos a 1978, Argentina, la junta y todo eso", añadió, refiriéndose a la edición que tuvo lugar durante la brutal dictadura militar de ese país sudamericano.

Los grupos de derechos humanos afirman que alrededor de 30.000 personas murieron o desaparecieron bajo la dictadura, una de las más sangrientas de América Latina.

"En este momento simplemente se magnifica porque todo lo demás en el mundo se magnifica, ya sea en las redes sociales o en la forma en que los medios informan sobre las cosas", dijo Montagliani.

"Y al final, como en cualquier otro Mundial, el 11 de junio, cuando el balón empiece a rodar, de alguna manera todo el mundo se olvida de todo lo demás y empieza a preocuparse por el partido", añadió.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido objeto de escrutinio por su estrecha relación con Trump, que incluye la asistencia a una cumbre de paz sobre Gaza organizada por el presidente estadounidense.

Infantino le otorgó a Trump el recién creado Premio de la Paz de la FIFA en la ceremonia del sorteo del Mundial en diciembre.

"Al final del día, nuestro objetivo principal es garantizar que la seguridad sea de primera categoría, por lo que debemos tener una relación sólida con todos los gobiernos federales: Canadá, Estados Unidos y México", dijo Montagliani.

"Que los aficionados estén seguros. Que se diviertan. Y luego, una vez que el balón empiece a rodar, todo girará en torno al fútbol", concluyó.