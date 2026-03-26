Verstappen veta a un periodista en rueda de prensa en Suzuka

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, vetó este jueves a un periodista durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka.

El piloto de Red Bull se sentó para hablar con la prensa pero entonces dijo: "No voy a hablar hasta que se vaya", señalando a un periodista inglés del diario The Guardian.

El periodista preguntó si esa petición se debía a una pregunta que hizo la temporada pasada, a lo que Verstappen respndió "Sí" y "sal de aquí". Finalmente, abandonó la sala y Verstappen continuó la rueda de prensa.

Ese periodista declaró más tarde a la AFP que el incidente se debía a una pregunta que le hizo al neerlandés luego de perder el título mundial contra Lando Norris por solo dos puntos el pasado mes de diciembre, durante el Gran Premio de Abu Dabi.

La pregunta hacía referencia a una sanción que Verstappen recibió tras un incidente contra el piloto inglés George Russell en el Gran Premio de España en junio.