Verstappen tacha de "inaceptable" el estado del circuito de Austin

El cuatro veces campeón mundial Max Verstappen (Red Bull) calificó este jueves de "inaceptable" el estado del Circuito de las Américas, en Austin (Texas), que este fin de semana acoge el Gran Premio de Estados Unidos.

"Me encanta este circuito, me encanta esta ciudad. Es uno de los trazados más bonitos y uno de los mejores lugares a los que venir. Pero los baches que hay aquí (en la pista) son inaceptables", afirmó el neerlandés.

"En los últimos años han intentado reducirlos aquí y allá, pero eso es simplemente un paño de agua tibia a un problema mucho mayor: lo que hay debajo de la pista. Esa es la zona que hay que reforzar prioritariamente", añadió.

El circuito está situado sobre un terreno blando que tiende a moverse según las condiciones meteorológicas.

"Llevamos años mencionándolo y ahora la situación se está saliendo de control", advirtió Verstappen, quien señaló que el trazado estaba "extremadamente lleno de baches" durante una prueba del Mundial de Resistencia disputada en septiembre.

"Bromeaba sobre ello antes de venir, pero no es realmente una broma", agregó, pues antes había dicho que iba a necesitar una nueva columna vertebral.

El vigente campeón, Lando Norris (McLaren), coincidió con él y reveló que a veces toma medicamentos contra el dolor de cabeza por los baches.

George Russell, de Mercedes, defendió reasfaltar los circuitos cada dos años, aunque reconoció que los baches "forman parte de las carreras".

El trazado fue reasfaltado por completo en 2024 y este año se hicieron ajustes en las curvas 9 y 11.