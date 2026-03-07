Verstappen abandona por accidente en la clasificación del GP de Australia

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) sufrió un accidente el sábado durante la primera parte de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El tetracampeón mundial, que tuvo que abandonar, deberá salir desde el pit lane en la carrera inaugural de la temporada el domingo.

Mad Max, que acababa de iniciar su primera vuelta rápida, perdió el control de su monoplaza al final de la recta de boxes antes de hacer un trompo y terminar contra un muro de protección.

"Estoy bien. El eje trasero se ha bloqueado. Fantástico...", dijo por radio el piloto de Red Bull antes de salir de su coche.

Verstappen, que tendrá que pasar por el centro médico tras este accidente para un control de rutina, se sujetaba visiblemente la mano y la muñeca derechas después de abandonar su asiento.

El circuito de Albert Park, en Melbourne, acoge este fin de semana la primera de las 24 carreras del calendario de 2026.