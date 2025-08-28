Venus Williams y Leylah Fernández superan su debut en los dobles del US Open

La icónica Venus Williams, de 45 años, y la canadiense Leyla Fernández se estrenaron el jueves con una emocionante victoria en el torneo de dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos.

La dupla norteamericana, que compite por invitación, se impuso por 7-6 (7/4) y 6-3 a la pareja formada por la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la australiana Ellen Perez, sexta cabeza de serie en el Grand Slam de Nueva York.

El público de la segunda mayor pista de Flushing Meadows vibró con la fabulosa actuación de Williams y Fernández, que en el primer set levantaron una desventaja de 5-2 y en el segundo avanzaron sin oposición.

"No se si llegamos con un plan. Intentamos ir resolviendo", dijo Fernández, 23 años menor que Williams.

"Fue una gran atmósfera, muy divertido. Fue un honor compartir pista con Venus", agradeció la subcampeona del US Open.

"La noche anterior estaba temblando, muy feliz. En el calentamiento ella fue muy amable y cuando empezamos a jugar todo fluyó", dijo Fernández.

La canadiense fue quien tomó la iniciativa de proponer a una de sus grandes ídolos juntar juntas el torneo.

"No lo podía creer. Eran las diez de la noche y pensaba: 'No soy muy buena en dobles", dijo Venus, quien ganó 14 títulos de Grand Slam en dobles junto a su hermana Serena.

"Entonces tenía una gran compañera, y ahora tengo otra", dijo con una sonrisa.

El pasado lunes, Williams reapareció en la competencia individual de Flushing Meadows después de dos años sin competir en un torneo grande.

La mayor de las hermanas Williams fue capaz de arrebatarle un set a la checa Karolina Muchova, 16 años menor y doble semifinalista del US Open, antes de ser derrotada tras dos horas de juego que cautivaron al público.

Las siguientes rivales de Williams y Fernández serán la japonesa Eri Hozumi y la noruega Ulrikke Eikeri.