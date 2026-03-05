Venus Williams dice adiós a la primera en su regreso a Indian Wells

A sus 45 años, la emblemática tenista Venus Williams cayó este jueves a manos de la francesa Diane Parry en tres sets en la primera ronda del WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos).

Parry, de 23 años y número 111 de la WTA, tuvo que sudar durante dos horas y 21 minutos para batir a la leyenda estadounidense por 6-3, 6-7 (7/4) y 6-1 bajo un fuerte viento en el desierto californiano.

"Hoy no fue el tipo de día en el que quieras sacar conclusiones. Las condiciones son imposibles", dijo Williams en la conferencia de prensa. "Perder no es divertido, pero es genial jugar delante de tu gente en casa. Me apoyaron todo el tiempo".

La estadounidense regresó al torneo después de un año de ausencia y en medio de la enorme expectación generada por el posible regreso al tenis de su hermana menor, Serena Williams.

"Definitivamente deberían preguntarle eso a ella", dijo Venus al ser preguntada si volverá a compartir pista próximamente con su hermana.

El público de la pista central no dejó de alentar a Williams, que trataba de lograr su primera victoria de esta temporada tras otras cuatro eliminaciones a la primera, incluida la del Abierto de Australia.

Una única rotura de servicio en el sexto juego le costó la pérdida del primer set. En la segunda manga, Williams sacó a relucir la garra y los golpes de calidad que aún atesora en su raqueta para aferrarse al partido.

La estadounidense le devolvió primero un quiebre a Parry y luego, con empate 3-3, resistió dos pelotas de break para seguir mandando en el marcador y forzar el desempate ganando el tiebreak.

El público celebró a lo grande que el partido se alargara pero las piernas de Williams ya no pudieron seguir el ritmo de una rival de prácticamente la mitad de edad.

La estadounidense conservó su primer servicio pero fue menguando físicamente hasta que encadenó cinco juegos seguidos y tuvo que despedirse de la cancha con una sonrisa entre la ovación de los aficionados.

William sigue así sin lograr un triunfo en Indian Wells desde 2019. A partir de entonces sólo había competido en 2024, cuando también sucumbió en primera ronda.

La estadounidense nunca ha podido superar las semifinales en sus 10 participaciones en este prestigioso evento de su natal California, a pesar de que en su extraordinaria carrera cosechó siete títulos de Grand Slam.

En el pasado Williams mantuvo una relación espinosa con este torneo al que, junto con su hermana Serena, se negó a acudir durante 14 años tras un incidente en el que recibió insultos racistas.