Venus Williams cae con honor en su regreso al Abierto de EEUU

A los 45 años, la icónica tenista Venus Williams plantó el lunes una conmovedora batalla a la checa Karolina Muchova antes de quedar eliminada en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Williams, que llevaba dos años sin competir en un Grand Slam, le arrebató un set a la talentosa jugadora checa, semifinalista en las dos pasadas ediciones de este torneo del Grand Slam.

Muchova, decimotercera de la WTA, resistió la olla a presión de la pista central de Nueva York, la mayor del mundo, y avanzó a la segunda ronda con parciales de 6-3, 2-6 y 6-1.

Resultado aparte, la noche perteneció a la mayor de las hermanas Williams, la tenista más veterana en jugar el torneo desde Renee Richards en 1981.

La vena competitiva de Venus, profesional desde 1994 cuando Muchova no había nacido, desató el entusiasmo de las gradas, especialmente de su pareja, el actor Andrea Preti.

"Hoy no gané, pero estoy muy orgullosa de cómo jugué", dijo Williams ante la prensa.

"No creo haber tenido nunca una multitud de mi lado como esta. Sabía que había gente alrededor del mundo y en Estados Unidos apoyándome y se sintió genial", afirmó la californiana en una comparecencia que no pudo terminar al asaltarle la emoción.

Williams quería regalarse una nueva participación en el US Open, la vigesimoquinta de su legendaria carrera, ahora que está recuperada de sus problemas físicos.

Sobre sus planes de futuro sólo reiteró su negativa a disputar otro torneo este año, alegando su reticencia a viajar al extranjero, y fue evasiva sobre su presencia en la primera cita de Grand Slam del próximo año, el Abierto de Australia.

"Eso también está bastante lejos", respondió. "Mi objetivo es hacer lo que quiero hacer".

"Hubo mucha gente que creyó en mí y me invitaron a estos torneos. Estoy muy agradecida de haber tenido esa oportunidad", afirmó.

- Aprietos para Muchova -

Ganadora de siete trofeos de Grand Slam, Williams reapareció un mes atrás en el torneo de Washington tras más de un año de baja, en el que se sometió a una cirugía para extirparle fibromas uterinos, unos tumores benignos que le causaban dolor desde hacía décadas.

El US Open puso su pista central a disposición de Williams, doble campeona en 2000 y 2001, en el primer plato del programa nocturno.

Con alrededor de la mitad de sus 23.000 asientos aún por ocupar, los aficionados de la pista Arthur Ashe brindaron una cálida ovación a la entrada de la ex número uno mundial que, todo concentración, no dejó entrever ni media sonrisa.

Vestida con tono claro, desde el calzado a la visera, Williams entró con el brazo frío en el partido pero ya en el primer set se puso en cabeza 3-2, advirtiéndole a Muchova que el duelo no iba a ser un mero homenaje.

La checa, subcampeona de Roland Garros en 2023, ha tenido un año gris en los Grand Slams y este lunes sufrió ante la astucia y la potencia que todavía tiene Williams en su muñeca.

- "Me estresaron" -

Tras ver escaparse el primer set en casi 50 minutos, Williams quebró a la primera y se apertrechó de confianza para regalarle al público varios puntos espectaculares.

Con el marcador empatado, Muchova consiguió aislarse del estruendo y mantener la sangre fría para finiquitar a una Williams que acabó resintiendo el esfuerzo físico.

"Estaba estresada, ustedes me estresaron", dijo Muchova al público antes de alabar a su rival, que se despidió de los espectadores con la mano a su salida de la pista.

"Fue increíble compartir la pista con ella. Sólo agradezco haber tenido la suerte de ganar", reconoció Muchova.