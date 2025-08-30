Venezolano Jackson Chourio conecta jonrón y los Cerveceros llegan a 85 victorias

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 4x1 sobre los Azulejos de Toronto este sábado en el Rogers Centre (Toronto) y llegaron a 85 triunfos en la temporada, en un juego donde el venezolano Jackson Chourio conectó su decimoctavo jonrón del 2025.

Con el partido empatado 1-1 en el noveno episodio, Chourio conectó un batazo al jardín derecho luego de un lanzamiento de Jeff Hoffman para marcar la diferencia.

Consecuentemente, Christian Yelich con un cuadrangular e Isaac Collins con un doble sentenciaron el partido con el 3-1 definitivo.

Milwaukee mejora su récord a 85 triunfos y 52 derrotas en el liderato de la división Central de la Liga Nacional con una ventaja de siete juegos sobre los Cachorros de Chicago.

Es la quinta temporada consecutiva con por lo menos 85 triunfos y la sexta en las últimas siete con excepción de la temporada corta en el 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19.

En otro resultado, los Marlins de Miami cobraron venganza después de permitir 19 carreras en la jornada del viernes y se impusieron 11x8 sobre los Mets de Nueva York.

El dominicano Heriberto Hernández conectó un par de dobles e impulsó una carrera llevando a 31 su total en su primera temporada en las Grandes Ligas.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto disparó dos cuadrangulares pero no fueron suficiente para evitar la derrota.

Soto, de 26 años y luego de un pobre inicio de temporada, llega a 35 jonrones e iguala la segunda mejor marca de su carrera quedando a seis del récord personal de 41 la temporada pasada con los Yankees de Nueva York.

Por otra parte, el cubano Johan Oviedo (2-0) logró su segunda victoria de la temporada luego de lanzar cinco innings en los que permitió dos carreras en el triunfo 10x3 de los Piratas de Pittsburgh sobre los Medias Rojas de Boston.

Pittsburgh anotó ocho carreras entre la quinta y sexta entrada, incluido un jonrón del dominicano Oneil Cruz (19) al jardín central.

Los Piratas han ganado los dos primeros juego de la serie y buscarán barrer a los Medias Rojas en la jornada del domingo.