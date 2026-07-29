Vasco rompe el muro del Medellín y avanza a octavos de la Sudamericana con un gol agónico

La paciencia tuvo premio para Vasco da Gama, que encontró a cinco minutos del final el gol con el que venció al colombiano Independiente Medellín y selló su clasificación este miércoles a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras un partido cerrado y de escasas emociones.

El premio para Vasco llegó a los 85 minutos con una acción colectiva de gran elaboración. Brenner abrió la jugada, Adson prolongó por la derecha y Paulo Henrique encontró a Thiago Mendes, que irrumpió sin marca dentro del área para definir y desatar la celebración en el estadio São Januário, en Rio de Janeiro.

Hasta el gol de Thiago Mendes, el partido estuvo marcado por la cautela. Vasco manejó la posesión y llevó la iniciativa, aunque sin encontrar profundidad ante un Independiente Medellín que cerró espacios, defendió cerca de su área y consiguió neutralizar durante buena parte de la noche el ataque brasileño.

El próximo desafío del Gigante da Colina será ante Olimpia de Paraguay, un histórico del continente y tricampeón de la Copa Libertadores, en los octavos de final.

Otro protagonista en los partidos de ida fue Lanús, el campeón defensor del torneo.

El Granate volvió a encontrarse con la Sudamericana después de su frustrante paso por la Libertadores, donde quedó eliminado en la fase de grupos.

El triunfo 2-0 sobre Cienciano en Buenos Aires le da aire para afrontar la revancha en Cusco (00H30 GMT del jueves), donde buscará sellar su continuidad en el torneo ante el desafío de jugar a 3.400 metros de altitud.

"Jugamos bien, con mucha atención e intensidad, y esto mismo lo tenemos que hacer en Cusco", sostuvo el técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino.

El ganador se cruzará con el Botafogo en octavos.

- Boca en estado de alerta -

Boca Juniors afrontará el jueves una prueba de carácter cuando visite a O'Higgins en Rancagua, donde defenderá el 1-0 conseguido en La Bombonera y buscará dejar atrás la derrota sufrida en su estreno en el torneo Clausura argentino.

El entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, tomó con cautela la corta diferencia conseguida y remarcó que todavía queda una tarea pendiente por realizar.

"Tenemos que mejorar (...) Enfrente hay un rival que sabe lo que quiere, viene haciendo una temporada importante y tiene más rodaje que nosotros", señaló el Vasco.

El vencedor de la llave se medirá en los octavos con el paraguayo Deportivo Recoleta.

El colombiano Independiente Santa Fe y el Bolívar de La Paz también aprovecharon la ida y quedaron bien perfilados para buscar el jueves los boletos a los octavos.

El Cardenal bogotano superó 2-0 con autoridad al Caracas FC y la Academia paceña firmó un valioso 3-2 sobre Gremio en La Paz, y ahora deberá soportar la presión en Porto Alegre para defender esa mínima renta.

- Santos y Tigre siguen en carrera -

Santos cumplió y Tigre sufrió, pero ambos avanzaron el martes a los octavos de final.

El Peixe venció 4-2 a la Universidad Central de Venezuela, con Neymar desde el inicio del segundo tiempo, mientras el club argentino vio peligrar su continuidad al caer 2-1 ante Nacional de Uruguay.

Santos buscará un lugar entre los ocho mejores de la Sudamericana frente al ecuatoriano Macará, mientras que Tigre tendrá un nuevo desafío ante un rival uruguayo: Montevideo City Torque será su próximo obstáculo en los octavos.