Van Aert vuelve con triunfo en la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca

El belga Wout Van Aert, ausente del reciente Tour de Francia por una lesión en el codo derecho, se impuso en su regreso a la competición, este miércoles en la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca, que tuvo su meta en Aalborg.

El corredor de 31 años, ganador el año pasado de la última etapa de la Grande Boucle en los Campos Elíseos, se impuso al esprint en un grupo de ocho corredores, cruzando la línea por delante del eslovaco Lukas Kubis y el local Henrik Pedersen.

Van Aert fue el ganador de la Vuelta a Dinamarca en 2018.

La ronda danesa termina este domingo y después Van Aert tiene previsto participar en la Vuelta a España, que comenzará en Mónaco el 22 de agosto, antes del reto del Mundial de ciclismo en ruta, a finales de septiembre en Montreal (Canadá).

- Clasificación de la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca:

1. Wout Van Aert (BEL/TVL), los 197,2 km en 4 h 10:49

2. Lukas Kubis (SVK/URR)

3. Henrik Pedersen (DEN/UXM)

4. Tim Torn Teutenberg (GER/LTK)

5. Pier-André Côté (CAN/NSN)

- Clasificación general al término de la primera etapa:

1. Wout Van Aert (BEL/TVL), 4 h 10:49

2. Lukas Kubis (SVK/URR) a 4

3. Henrik Pedersen (DEN/UXM) a 6

4. Tim Torn Teutenberg (GER/LTK) a 10

5. Pier-André Côté (CAN/NSN) a 10