Van Aert hace doblete en Córdoba, Mas sigue líder de La Vuelta

El belga Wout Van Aert ganó este domingo la 15ª etapa de la Vuelta a España, entre Palma del Río y Córdoba, tras la que el español Enric Mas sigue líder de la general.

Van Aert (Visma) se impuso en un pequeño esprint a cinco en la meta de Córdoba para lograr su segunda victoria en esta ronda española, superando al italiano Alessandro Romele y a su compatriota Thibau Nys, tras una etapa recortada por el intenso calor.

Enric Mas, que llegó a más de dos minutos del ganador de la etapa con el grupo de favoritos, sigue al mando de la general la víspera del segundo día de descanso de la ronda española.

El ciclista del Movistar lidera La Vuelta con 2 minutos y 6 segundos de ventaja sobre el austriaco Félix Gall, segundo, mientras el esloveno Primoz Roglic es tercero a 2 minutos 10 segundos de Mas.

Los ciclistas volvieron a sufrir con el fuerte calor, que obligó a recortar la etapa de 190 a 110,2 km.

"Se agradece porque era un calor extremo y creo que iba a ganar casi el mismo", señaló Enric Mas tras la llegada en Córdoba.

El día empezó con muchos ataques hasta formarse una escapada de una docena de hombres controlada por detrás por el Visma en el pelotón, que nunca dejó a los escapados irse más allá del minuto y medio.

- Trabajo de equipo -

"La forma en que tomamos el control como equipo es algo de lo que estar muy orgullosos", afirmó Van Aert.

El belga se había unido a la fuga consciente de que si su baza no salía, aún tenía a su compañero Matthew Brennan en el pelotón en previsión de una llegada al sprint.

Van Aert aprovechó el sprint intermedio de Santa María de Trasierra a 30 km de la meta para irse y alcanzar al noruego Andreas Leknessund y al belga Ramses Debruyne, que iban destacados delante.

"Sabía que nadie se esperaba que atacáramos. Pensé que el esprint intermedio sería el momento oportuno", afirmó Van Aert.

Van Aert arrastró con él a Romele y Nys formando el quinteto que llegaría a la meta.

En los últimos tres kilómetros, el belga aguantó los ataques de Nys y Leknessund para acabar imponiéndose en la meta de Córdoba y firma su segunda victoria en esta Vuelta a España.

Van Aert ya se había impuesto el viernes pasado en la 13ª etapa entre Almuñécar y Loja.

El lunes tendrá lugar la segunda jornada de descanso de la ronda española antes del inicio de la tercera y decisiva semana con la 16ª etapa del martes, de 181 km, entre Cortegana y Palos de la Frontera sobre un trazado favorable para los velocistas.