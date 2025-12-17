Valbor: disciplina y valores

La Academia de Voleibol Valbor fue fundada el 9 de febrero de 2022 por Max Valenzuela y Lourdes Borbúa, un matrimonio apasionado por el deporte y comprometidos con la formación integral de jóvenes atletas.

El nombre “VALBOR” proviene de la combinación de los apellidos Valenzuela y Borbúa, mientras que sus cinco estrellas representan a los cinco hijos de los fundadores.

Bajo el lema “Historia, Formación y Trayectoria”, esta academia ha crecido de manera acelerada hasta alcanzar aproximadamente 200 atletas activos, consolidándose como una de las academias más destacadas del país.

Entre sus títulos alcanzados se encuentran, en eventos internacionales: Campeón U20 Masculino – 1.ª Edición International Cup, República Dominicana; Campeón Internacional Sub-19 Femenino – Panamá. A nivel del Elevate Open: Campeón U18 Femenino (tres veces); Campeón U16 Femenino; Campeón U18 Masculino. A nivel nacional como club, logró ser Campeón Intermedia Masculino y Campeón Juvenil Masculino, entre otros trofeos.

Para lograr estas metas, este espacio deportivo cuenta con un equipo de entrenadores profesionales, capacitados y certificados, encabezado por Max Valenzuela, fundador y coach, recientemente escogido como Mejor Coach del torneo Uniliga; Lourdes Borbúa – Fundadora y Coach, exatleta de alto rendimiento; y los coaches Otto Othón, Thais Mosquera, Jhomar Jemmoth y Elvys Villarreal, quienes comparten una filosofía de disciplina, responsabilidad, valores y excelencia, garantizando una formación de alto nivel para cada atleta.