Uso de recintos en ‘veremos’

Hoy viernes se cumple una semana del sismo que provocó un estado de emergencia en el país. Las secuelas todavía son visibles y el deporte no escapa de ellas.

Desde el Instituto Panameño de Deportes todavía no se tiene un informe detallado de las afectaciones a sus instalaciones, en especial en las provincias más afectadas por el temblor, llámese Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

“Cada regional está trabajando con lo que tiene y acá en Panamá, nos estamos organizando para trasladarnos en los próximos días. Por el momento, todo está suspendido [actividad deportiva] en los coliseos del Estado en esas provincias”, indicaron fuentes de la entidad.

A su vez, varios de estos estadios y gimnasios, entre otros, están siendo usados como refugios para los damnificados, además de centro de acopio y de coordinación para estamentos de rescate y seguridad.

En ese sentido, varias organizaciones deportivas han decidido no usar varias de estas instalaciones, mientras otros, como la Liga Panameña de Fútbol, concentrará su actividad en Ciudad de Panamá, excepto el duelo Unión Coclé vs Herrera FC, del domingo 18 de octubre, se disputará a puerta cerrada en el Estadio Virgilio Tejeira, desde las 4:00 p.m. De igual manera, los demás encuentros servirán para recolectar donaciones.