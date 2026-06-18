Urska Zigart, la pareja de Pogacar, se fractura la mándíbula tras caída

Urska Zigart sufrió una fractura de mandíbula tras una aparatosa caída en el final de la 2ª etapa del Tour de Suiza femenino, justo antes del inicio de la carrera de su pareja, Tadej Pogacar, este jueves en Locarno, anunció su equipo.

Desequilibrada en un pequeño resalto en el último kilómetro de la etapa, la corredora del equipo AG Insurance Soudal se golpeó violentamente contra el suelo. Rodó varias veces sobre sí misma y fue embestida en las piernas por otra corredora.

La eslovena de 29 años, 8ª en el Giro de Italia femenino a comienzos de junio, fue trasladada al hospital.

"Urska fue diagnosticada con una fractura de mandíbula. Afortunadamente no se le detectaron otras lesiones. El personal médico del equipo está valorando las próximos pasos a dar para garantizar a Urska el mejor tratamiento posible y un restablecimiento óptimo", indicó su equipo en un comunicado.

Poco después de la caída de su compañera sentimental, Tadej Pogacar tomó la salida en la segunda etapa del Tour de Suiza de hombres, que se disputa por primera vez los mismos días y con las mismas localidades de salida y llegada que la carrera femenina.

Según medios eslovenos, Urska no perdió la consciencia y pudo hablar con su novio.

El triunfo de etapa fue para la italiana Elisa Longo Borghini, que se colocó al frente de la clasificación general.