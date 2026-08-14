Una ‘ultra’ en Canajagua para retarte

Canajagua Ultra Trail 2026 entró en su “recta final” para ofrecer a sus participantes y espectadores una competencia por todo lo alto, en el Cerro Canajagua, en Las Tablas, provincia de Los Santos, el próximo 16 de agosto.

“Aquí estamos en la recta final. Todo bien de momento”, indicó Francisco Domínguez, director de la carrera y de la empresa Soylamarca, organizadora del evento. Domínguez confirmó que el público podrá observar la actividad pedestre estilo “trail running” (carrera de senderos) en las estaciones de apoyo (hidratación) y en la meta.

Serán tres distancias en competencia: los 55.2 km (denominada ‘Trigillo’), que parte desde la Parroquia Santa Marta, desde las 4:00 a.m., para ultramaratonistas; los 31.8 km (‘Tucán’), también partiendo desde la mencionada iglesia, pero a las 5:00 a.m.; y los 8 km (‘Mono’), con el punto de salida de la Escuela Carlos Espino, en el sector de Bayano, desde las 7:00 a.m., dedicado a novatos.

Un total de 1,150 corredores están inscritos para la prueba. Más de mil serían nacionales y el resto de más de 20 países, como Colombia, Costa Rica y Venezuela: 638 en los 8K ‘Mono’; 400 en los 30K ‘Tucán’; y 112 en los 55K ‘Tigrillo’.