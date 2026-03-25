Una Shiffrin de récord gana por sexta vez la general de la Copa del Mundo de esquí

La reina estadounidense del esquí, Mikaela Shiffrin, conquistó este miércoles la clasificación general de la Copa del Mundo por sexta vez en su carrera, igualando el récord femenino de Annemarie Moser-Pröll, establecido en la década de 1970.

Campeona de la Copa del Mundo de esquí en 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023, Shiffrin tuvo que esforzarse hasta la última carrera del invierno, este miércoles en Hafjell (Noruega), para llevarse el gran Globo con 1.410 puntos, 87 más que su rival alemana Emma Aicher.

A sus 31 años y con 110 victorias en la Copa del Mundo, la estrella estadounidense pone el broche de oro a un invierno 2025/2026 en el que había dejado sin opciones a sus rivales en eslalon, su disciplina predilecta, y con un título olímpico en Cortina.

Al lanzarse este miércoles en el gigante de Hafjell, sabía que le bastaba con terminar la prueba entre las 15 primeras para conquistar el gran Globo.

Menos cómoda en gigante desde su caída en noviembre de 2024 y una grave lesión en el abdomen, Shiffrin se quedó muy atrás en la primera manga (17ª provisional), dejando abierta la puerta a la hazaña de la alemana Emma Aicher, la única que aún podía destronar a la estadounidense en caso de victoria.

Todo se decidió en la segunda manga y Shiffrin supo estar a la altura: sólida, terminó la carrera, ganada por la canadiense Valerie Grenier, en 11ª posición, justo por delante de Emma Aicher, 12ª.

Al darse cuenta de que el gran Globo ya era suyo, Shiffrin rompió a llorar antes incluso de que terminara la prueba y recibió las felicitaciones de sus compañeras.

La estadounidense, que este invierno compitió sobre todo en eslalon y gigante, iguala con este sexto gran Globo de cristal a la austríaca Annemarie Moser-Pröll (seis grandes Globos entre 1971 y 1979).

Marcel Hirscher ostenta el récord absoluto con ocho grandes Globos consecutivos entre 2012 y 2019.