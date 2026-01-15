Una nueva sangre para la ‘Selección’

Kadir Barría encabeza la convocatoria de nuevas caras, junto a otras ya conocidas que el entrenador Thomas Christiansen tendrá a disposición para cuando la Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá se mida, este mes, sus similares de Bolivia y México, en duelos amistosos fuera de la denominada ‘Fecha FIFA’.

“Nosotros tenemos que presentar un equipo competitivo”, dijo ayer Christiansen, en rueda de prensa, previo al entrenamiento grupal. “Queremos dar una buena imagen en estos dos primeros partidos, de cara al Mundial 2026. Veo a estos jugadores con muchas ganas e ilusión de agrada”, señaló el hispano-danés.

“Tenemos un antecedente en los partidos amistosos fuera de fecha FIFA, como fue el partido de Chile y nosotros tenemos que cuidar mucho la imagen de Panamá, la selección”, destacó. Y es que, en febrero de 2025, Panamá fue goleado 6-1 por el equipo chileno.

La lista de convocados es de 24 jugadores para los partidos ante Bolivia, el domingo 18 de enero en el estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, y contra México el jueves 22 en el estadio Rommel Fernández.

Al final, todos los jugadores que fueron llamados para entrenar en este microciclo, iniciado el pasado lunes, con excepción del guardameta Ian Flores, quien fue citado a última hora en reemplazo del lesionado arquero Marcos De León, fueron incluidos por el entrenador en el listado a los amistosos.