Una ‘freestyler’ sin límites

Diana Carolina Rojer, mejor conocida como ‘Karol Freestyle’, lleva más de una década en el perfeccionamiento del dominio del balón y su esfuerzo volvió a ser recompensado.

La joven de 22 años conquistó el tercer lugar a nivel mundial, dos segundos lugares en otras dos categorías, en cuatro eventos en que participó en el WFFA Super Ball World Open 2025.

La competencia reunió a unos 500 participantes de 40 países, entre los días 25 y 29 de agosto en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, para determinar a los más habilidosos en el Fútbol Freestyle.

La estudiante de la carrera de Educación Física, que ya ha destacado en otras citas internacionales, señaló que se está preparando para el clasificatorio norteamericano, que dará tres cupos al Mundial en Polonia, que se celebrará en diciembre próximo.