Una cita con la historia

Panamá está lista para fiesta multideportiva para jóvenes más importante del continente en Asunción

Cortesía | Dirigentes deportivos y parte de la delegación de atletas panameños a los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, competencia para jóvenes de 12 a 22 años.
Roberto Robinson
08 de agosto de 2025

Lo mejor del deporte panameño de la categoría sub-23 aterrizará en Paraguay en busca de inmortalizar su nombre en los libros de la historia del deporte regional, en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, los denominados “ASU2025”.

Serán 34 deportistas —17 mujeres y 17 hombres— los que competirán en 14 deportes y 16 modalidades, buscando superar las cinco medallas de bronce ganadas en la primera versión de estos juegos, en Cali 2021 (Colombia).

En aquella ocasión, Panamá participó con 42 atletas (18 femeninos y 24 masculinos) en 16 deportes. Para 2025, con Ana Lucía Beitia, de gimnasia, e Isaac Dorati, de esgrima, como nuestros abanderados, la delegación se compone de varios atletas experimentados en citas internacionales, tal es el caso de la nadadora olímpica Emily Santos, la luchadora Yusneiry Agrazal, y otros.

Los atletas que participen de ASU2025, no sólo lucharán por las medallas y estar en el podio. También lo harán por las 216 clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos Adultos de Lima 2027.

4 mil
de 41 países competirán en estos Juegos, del 9 al 23 de agosto de 2025.
|
