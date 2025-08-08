Un zurdo abrirá ante EEUU en Mundial, afirma Maldonado

ML | Panamá utilizará un lanzador zurdo cuando debute en el Mundial U18 de Béisbol en Okinawa, Japón, el próximo 5 de septiembre, así lo confirmó ayer el mánager del escuadra nacional, el exMLB, Carlos César Maldonado.

Previo a un partido de preparación en la Academia Mariano Rivera, en el distrito de La Chorrera, ante un combinado, Maldonado dijo a “Podcast Fedebeis” que tiene tres opciones para escoger como abridores zurdos, entre ellos el santeño José Serva, el también izquierdo Joel González que jugó con Darién y el de Panamá Oeste, Joshua Martínez.

“Será un torneo sumamente difícil, eso lo sabemos, vamos a darlo todo en el terreno y la meta es pasar a Súper Ronda con 1 o 2 puntos”, explicó Maldonado, quien espera jugar al menos seis encuentros más de preparación previo al viaje el 1 de septiembre a Japón, sede del Campeonato Mundial.

La selección nacional fue anclada en el Grupo B del Mundial U18, junto a EEUU, Taiwán, Alemania, Australia y China, y se alista para lo que será su participación 17 en estos clásicos.

El equipo se mantiene entrenando en la Academia Mariano Rivera y para hoy hará otro partido de preparación, donde ha sido programado para abrir el derecho Roderick Medina.