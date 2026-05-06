Un testigo dice en el juicio por la muerte de Maradona que su corazón tenía signos de agonía

Uno de los médicos que realizaron la autopsia de Diego Maradona dijo este martes en el juicio por su muerte en 2020 que su corazón tenía signos de una agonía prolongada.

"Cuando cortamos el corazón había coágulos intercavidades (sic). Estos coágulos aparecen en períodos agónicos prolongados", señaló el médico Federico Corasaniti por videollamada en la apertura de una nueva audiencia del juicio que se lleva a cabo en San Isidro, 30 km al norte de Buenos Aires.

Esa posible agonía -de 12 horas o más, de acuerdo con las clasificaciones del experto- es un punto sensible para el juicio, que entre otros aspectos busca determinar si el astro estuvo bien tratado por el equipo médico que debía cuidarlo durante una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía sin complicaciones.

Es la segunda vez que la justicia intenta esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona, después de que el primer juicio fuera anulado en 2025 al descubrirse que una de las juezas participaba en la realización de un documental clandestino sobre el caso.

Siete profesionales de la salud que lo atendieron durante esa internación enfrentan una acusación de "homicidio con dolo eventual", una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte. Podrían ser condenados a hasta 25 años de prisión.

- "Descompensación" -

Corasaniti señaló además que en la necropsia halló el abdomen de Maradona "globoso, extendido" por una importante acumulación de líquido en la región peritoneal dada por una falla del corazón que "de ninguna manera" pudo ocurrir de forma súbita.

Más tarde, la perito Silvana de Piero dijo que el exfutbolista tenía "edema dentro del cerebro" y un cuadro hepático "compatible con una cirrosis" cuando falleció por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020.

"Encontramos edema dentro del cerebro. Para mí tenía como una descompensación porque tenía edema en el pulmón y a nivel del cerebro", dijo de Piero, anatomo-patóloga que peritó varios órganos de Maradona tras su autopsia.

En la misma audiencia, declaró el perito químico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte. Aseguró que el 'Diez' murió sin registro de alcohol ni estupefacientes.

"El análisis a las muestras de sangre arrojó 'no detectable' para drogas de abuso: cocaína, thc, anfetamina y MDMA", aseguró Ventosi.

Además de los siete acusados en este proceso, una de las enfermeras que debía asistir al ídolo en las que fueron sus últimas 24 horas de vida, la octava imputada, será juzgada aparte en un juicio con jurados.

Este segundo juicio comenzó a principios de abril. Las audiencias se llevan a cabo los martes y jueves y se prevé que se prolongue al menos hasta la segunda quincena de julio.

Alrededor de 120 testigos fueron convocados para este proceso.