Un Sinner dominante se estrena en Cincinnati, que despide a Ruud y Musetti

Jannik Sinner mostró sus credenciales como número uno del tenis mundial al debutar este sábado con un triunfo categórico en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, que en esta jornada despidió a dos favoritos, el noruego Casper Ruud y el italiano Lorenzo Musetti.

El italiano de 23 años se impuso con un doble 6-1 sobre el colombiano Daniel Galán (144) en el triunfo más rápido (59 minutos) de su carrera en el circuito profesional.

Fue además su 22ª victoria consecutiva en pistas duras, una racha que empezó tras perder en septiembre la final de Pekín ante su gran rival, el español Carlos Alcaraz.

El campeón defensor anticipó su dominio absoluto con un primer set de 26 minutos, en el que ganó un 92% (11/12) de los puntos y concretó en dos de tres pelotas de quiebre.

"Estoy muy feliz porque no es fácil jugar aquí", destacó. "Sentí que mi servicio estaba bien por momentos pero hay cosas para mejorar".

El flamante vencedor en Wimbledon valoró su triunfo en el calor de Cincinnati (Ohio), en cuya tercera ronda enfrentará al canadiense Gabriel Diallo (35).

Galán, de 29 años, no pudo responder después de un primer set arrollador y permitió el tercer quiebre del italiano temprano en la segunda manga.

Sinner, además, extendió a ocho la racha de triunfos consecutivos desde el título en Wimbledon ante Alcaraz y a 38 las victorias ante rivales fuera del Top 50.

- Varias sorpresas -

Por otra parte, el undécimo preclasificado, Casper Ruud, perdió por 6-7 (5/7), 6-4 y 6-2 ante el francés Arthur Rinderknech.

El noruego (13) fue víctima de 34 errores no forzados y perdió su servicio en cuatro ocasiones, sin poder detener la remontada de su adversario, número 70 del ranking.

"Me mantuve agresivo durante todo el partido", dijo Rinderknech sobre su debut. "No puedes dejar que Casper empiece a dictar el juego. Sabía que tendría que correr mucho".

El séptimo favorito, Holger Rune, ganó su primer partido por 7-5 y 7-6 (7/5) al ruso Roman Safiullin (80) y se enfrentará ahora al estadounidense Alex Michelsen, que derrotó al francés Corentin Moutet (44) por 3-6, 6-3 y 6-4.

El griego Stefanos Tsitsipas, en tanto, derrotó al húngaro Fabián Marozsan por 7-6 (7/3) y 6-2.

"Tenía que estar muy bien preparado, es un jugador que es agresivo en su juego", valoró el ex número tres mundial. "No había espacio para dudas, estuve claro con mi plan de trabajo y la ejecución fue fantástica".

En la tercera ronda, Tsitsipas enfrentará al francés Benjamín Bonzi (63), quien dejó en el camino a Lorenzo Musetti (10), octavo favorito, en una de las primeras sorpresas del torneo, por 5-7, 6-4 y 7-6 (7/4).

- Swiatek avanza sin problemas -

En acción del WTA 1000, la polaca Iga Swiatek no tuvo mayores inconvenientes en su debut al derrotar por 6-1, 6-4 a la rusa Anastasia Potapova.

La número tres del mundo ha llegado a las semifinales en las dos últimas ediciones, pero Cincinnati sigue siendo uno de los dos torneos de nivel 1000 —junto con Canadá— en los que nunca ha disputado una final.

La tercera cabeza de serie pasó a la tercera ronda en solo 74 minutos, salvando cuatro de los cinco puntos de break a los que se enfrentó.

"Quería jugar de forma sólida, pero también intensa", dijo Swiatek. "En los momentos importantes subí mi nivel para cerrar la victoria".

Con su triunfo, la polaca suma 64 victorias consecutivas en el inicio de una competencia de WTA e iguala el récord de Mónica Seles, sellado entre 1990 y 1996.

La española Jessica Bouzas, por su parte, dio la sorpresa y se impuso por doble 6-3 sobre la canadiense de origen ecuatoriano Leylah Fernández.

Bouzas, de 22 años, ocupa el puesto 49 en el ranking WTA y es la segunda mejor tenista española en el circuito detrás de Paula Badosa (12).