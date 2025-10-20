Deportes

Un rincón de nuestra historia deportiva

El Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño ya es una vitrina para despertar el interés sobre las glorias del deporte de Panamá

R.Robinson | Paneles con datos e indumentarias de las 10 glorias panameñas que están en exhibición en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, ubicado en la Calzada de Amador, Ciudad de Panamá.
ml | Balón de Rusia 2018 firmado por los mundialistas panameños.
ML | Fachada del Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño.
ml | Trofeo de Eusebio Pedroza, campeón de boxeo en 1978.
ml | Muestra de la historia del béisbol nacional.
ml | Letrero del Salón de la Fama.
ml | Medalla real de plata de Said Gómez, de 1992
ml | Mural que honra a aficionados del deporte.
Redacción Metro Libre
20 de octubre de 2025

El Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño se perfila como el lugar ideal para que el legado deportivo nacional se conserve para las actuales y futuras generaciones.

El edificio ubicado en la Calzada de Amador, Ancón, en la Ciudad de Panamá, posee una superficie construida de 3,070 metros cuadrados sobre un terreno de más de 13,500 y tuvo un presupuesto de unos $16 millones y casi dos años de construcción.

La instalación, que fue inaugurada el pasado 17 de julio por el presidente de la República, José Raúl Mulino, que todavía no está abierta al público, recibe visitas de todo aquel que quiera tomarse el tiempo para conocerla, en un “periodo de prueba” gratuito, donde más de mil personas han recorrido sus exhibiciones.

Se prevé que para finales de 2025 o inicios de 2026 ya tenga una apertura para la población. En estos momentos, mantiene un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a viernes. Personal de Pandeportes se encuentra trabajando allí, mientras se define el modelo de gestión, que sería un patronato. El recinto tiene más de 60 piezas emblemáticas del deporte local.

