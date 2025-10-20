Un rincón de nuestra historia deportiva

El Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño se perfila como el lugar ideal para que el legado deportivo nacional se conserve para las actuales y futuras generaciones.

El edificio ubicado en la Calzada de Amador, Ancón, en la Ciudad de Panamá, posee una superficie construida de 3,070 metros cuadrados sobre un terreno de más de 13,500 y tuvo un presupuesto de unos $16 millones y casi dos años de construcción.

La instalación, que fue inaugurada el pasado 17 de julio por el presidente de la República, José Raúl Mulino, que todavía no está abierta al público, recibe visitas de todo aquel que quiera tomarse el tiempo para conocerla, en un “periodo de prueba” gratuito, donde más de mil personas han recorrido sus exhibiciones.

Se prevé que para finales de 2025 o inicios de 2026 ya tenga una apertura para la población. En estos momentos, mantiene un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., de lunes a viernes. Personal de Pandeportes se encuentra trabajando allí, mientras se define el modelo de gestión, que sería un patronato. El recinto tiene más de 60 piezas emblemáticas del deporte local.