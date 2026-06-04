Un récord de más de 1.000 montañistas coronaron el Everest en esta temporada

Más de mil montañistas alcanzaron la cima del monte Everest esta temporada, indicaron las autoridades nepalíes el miércoles, lo que la convierte en la temporada con mayor afluencia de la historia.

Los montañistas y las autoridades afirmaron que una amplia ventana para alcanzar la cima -un periodo con condiciones meteorológicas estables que permite realizar ascensos con seguridad- contribuyó al aumento de cumbres exitosas.

"Más de mil montañistas alcanzaron la cima esta temporada, pero la cifra final tendrá que ser verificada", declaró a la AFP Himal Gautam, funcionario del departamento de turismo de Nepal.

Según la base de datos Himalayan Database, el mayor número de ascensos al Everest en una temporada se registró en 2019, cuando 877 personas afirmaron haberlo conseguido.

El número total de ascensos exitosos se contabilizará una vez verificadas las escaladas, lo que requiere fotografías y declaraciones de la empresa de expedición y los guías de cada montañista.

Al menos cinco personas han fallecido esta temporada: dos indios y tres montañistas nepalíes que participaban en los preparativos para el Everest. Otro guía nepalí desapareció durante su descenso y todavía no fue encontrado.

La cima más alta del mundo se extiende en la frontera de Nepal y China y puede escalarse por ambas vertientes. Sin embargo, China cerró este año su ruta que empieza en el Tíbet.

Nepal expidió un récord de 494 permisos para subir el Everest a extranjeros esta temporada, lo que provocó la aparición de una auténtica ciudad de tiendas de campaña al pie de la montaña para los escaladores y el personal de apoyo.

Solo el 21 de mayo, se calcula que 275 montañistas alcanzaron la cima del pico himalayo de 8.849 metros, lo que supuso el día más concurrido en la cara sur.

Ese día, se vio en fotografías a los montañistas que esperaban para alcanzar la cima haciendo cola en las gélidas alturas.

Esta temporada se batieron múltiples récords, incluido el del mayor número de ascensos a la cima por parte del guía nepalí Kami Rita Sherpa, que celebró su 32ª ascensión.

Nepal alberga ocho de los diez picos más altos del mundo y recibe a cientos de aventureros cada primavera.