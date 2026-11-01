"Un momento que perdurará", dice Antonelli tras título histórico de F1

Faltando una vuelta para cruzar la meta, Kimi Antonelli estaba hecho un mar de lágrimas. "No podía ver con claridad... apenas distinguía dos Ferrari", aseguró el domingo el campeón de Fórmula 1 más joven de la historia tras su coronación en México.

Con 20 años y 68 días conquistó su primer título y el primero para su país, Italia, en más de 70 años.

Antonelli terminó tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por detrás del neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton.

Los dos excampeones lo levantaron en brazos para celebrar. "Definitivamente enmarcaré la foto y la pondré en mi casa porque es un momento increíble", expresó en la rueda de prensa posterior a su consagración. "Es un momento que perdurará y que siempre será recordado".

"Cumplir uno de mis mayores sueños fue algo muy especial", añadió. "Muchos recuerdos pasaron por mi mente en ese momento", al cruzar la meta. "Desde el karting hasta llegar aquí".

El joven prodigio adelantó que celebrará con su familia y amigos en México, pero la gran fiesta la dará en casa al volver del GP de Brasil la semana que viene. "Probablemente no llegaré en mi mejor estado a Las Vegas, pero está bien", dijo entre risas.

Con su tercer lugar el domingo, Antonelli llegó a 380 puntos, inalcanzable ya para quienes le siguen en la clasificación: Verstappen y Hamilton.

"Creo que la clave principal fue la consistencia que tuvimos durante toda la temporada", explicó. "Cuando las cosas se veían un poco complicadas, aun así conseguimos sacar resultados decentes".

Antonelli es además el primer corredor en ganar con el número 12 desde que lo hizo su ídolo Ayrton Senna en 1988. De hecho, anunció que usará un casco especial dedicado al corredor brasileño en la carrera en Sao Paulo.

"Es un número muy especial para mí", indicó. "Es una forma de mantener los pies en la tierra y seguir siendo humilde".

"Soy muy supersticioso y el número 1 nunca me ha traído buena suerte", añadió. "Siempre que lo he llevado, las cosas han salido extremadamente mal. Así que es una razón más para seguir con el número 12".

El título llegó además -dijo- para "silenciar el ruido" en su contra. "Algunas personas dijeron que yo no pertenecía a la Fórmula 1 o que no estaba preparado para ella".