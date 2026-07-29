Un esgrimista ruso gana una medalla de oro en el Mundial de esgrima bajo la bandera de su país

Un ruso ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de esgrima en Hong Kong, la primera desde que al país se le permitió volver a competir bajo su propia bandera en este deporte.

Pavel Graudyn, de 19 años, derrotó al surcoreano Do Gyeong-dong por 15-7 en la final de sable individual masculino el martes, después de sorprender y eliminar en octavos de final al primer cabeza de serie, el francés Sebastien Patrice.

Este Mundial es el primer campeonato importante desde que la Federación Internacional de Esgrima (FIE) levantó todas las restricciones a los deportistas rusos y bielorrusos el 2 de junio.

Las sanciones se habían impuesto en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, y los esgrimistas rusos y bielorrusos solo podían participar como neutrales.

El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó a principios de este mes algunas restricciones que permiten a los deportistas rusos y bielorrusos competir en pruebas por equipos y clasificarse para los Juegos de Los Ángeles 2028.

Ucrania criticó la decisión del COI como "prematura" y "infundada" tras más de cuatro años de conflicto desde la invasión rusa.

Los organismos rectores de la natación, la gimnasia, el judo, el taekwondo y la lucha también han levantado recientemente restricciones a los deportistas rusos y bielorrusos.