Un ciclista aficionado provoca una caída de Vingegaard en España

El doble ganador del Tour Jonas Vingegaard no sufre "ninguna herida grave" tras haberse caído el lunes durante un entrenamiento en Málaga (sur de España) al tratar de zafarse de un aficionado en bicicleta, explicó este martes su equipo Visma-Lease a bike.

"Vingegaard sufrió una caída durante un entrenamiento el lunes. Afortunadamente, se encuentra bien y no ha sufrido ninguna lesión grave", anunció el equipo neerlandés en un comunicado.

El ganador del Tour de Francia en 2022 y 2023 se prepara en España para la temporada que para él comenzará en la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos, el 16 de febrero.

"En general, como equipo, queremos pedir a los aficionados que montan en bicicleta que den siempre prioridad a la seguridad. Por su propio bienestar y el de los demás, por favor, dejen entrenar a los corredores y concédanles todo el espacio y la tranquilidad que necesiten", reclamó la formación.

El lunes, un ciclista aficionado español compartió en la aplicación Strava un vídeo siguiendo a Vingegaard en un descenso.

"Jonas se cae al intentar distanciarse de mí en el descenso de la Fuente de la Reina. Me detengo para preguntarle cómo está y se enfada conmigo porque le seguía la rueda. Bajaba rápido precisamente para dejarme atrás y acabó en el suelo", escribió este ciclista aficionado, Pedro García Fernández, en la aplicación deportiva.

El sur de España, en particular la región de Calpe, se ha convertido en los últimos años en el epicentro del ciclismo profesional durante el invierno, época en la que la inmensa mayoría de los equipos se instalan allí para preparar la temporada.

Esto atrae a una multitud cada vez mayor de ciclistas aficionados deseosos de observar a las estrellas del pelotón mientras entrenan e intentan seguirles en sus salidas en carreteras abiertas a todos.

Esta convivencia molesta cada vez más a los profesionales, sobre todo a los corredores más populares, como Remco Evenepoel o Mathieu van der Poel, a quienes suelen seguir grupos numerosos de aficionados con sus teléfonos en la mano.