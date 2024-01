$!¿Un béisbol unificado es posible?

La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (PROBEIS) arranca hoy su temporada 2023-2024, que coincidirá con el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que levantará su carpa el 4 de enero. Éste último, es organizado por la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), que se encarga de otros campeonatos nacionales, a nivel aficionado. Ambas figuras buscan elevar la calidad de nuestro béisbol, lo que abre una vez más la cuestión: ¿Valdría la pena una fusión?

Desde hace años la idea ha estado en el ambiente y ahora, con la inclusión del equipo de Panamá Metro en PROBEIS, tal vez el camino se allane para lograr ese acuerdo. “Metro es un equipo invitado, y está utilizando este torneo (de PROBEIS) muy inteligentemente, como su preparación para el Mayor. El próximo año, Metro será un franquicia formal de PROBEIS”, indicó David Salayandía, presidente saliente de PROBEIS.

“Hemos tenido buenas conversaciones con FEDEBEIS, y llevamos más de dos años en eso, buscando una fórmula, no para que PROBEIS absorba el Campeonato Mayor ni viceversa, sino que necesitamos mejorar nuestro nivel, técnicamente hablando y con una PROBEIS fortalecida, eso ayudaría muchísimo. Eso no significa que no tendremos los torneos Juvenil y el Mayor, sobre todo el Sub-23; estamos tratando de buscar la mejor solución posible para que haya todos estos torneos. Estamos en conversaciones y seguiremos en ellas”, agregó.

Por su parte, Jaime Robinson, presidente de FEDEBEIS señaló que la “fusión como tal no hay, Metro va a jugar PROBEIS en enero y a ellos le sirve de entrenamiento para poder llevar a su equipo al torneo de nosotros (Nacional Mayor), que será en el mes de marzo”.

Añadió que “tenemos pendiente una reunión con la dirigencia de PROBEIS para poder tener un acercamiento y así poder llevar el torneo nacional de una sola manera, es un tema que debemos conversar este año, para ver si tenemos algo claro para el 2025”.

“En Panamá jugamos béisbol amateur, pero se cobra más que en PROBEIS, que es profesional. Creo que va a llegar el momento en que tengamos que hacer una asociación, fusionarnos para hacer un solo torneo nacional. Panamá, teniendo una liga profesional el pago sería muy importante, no podemos competir con otras ligas como la venezolana, dominicana o puertorriqueña, por eso es un objetivo que buscamos alcanzar”, indicó Carlos Lee, nuevo presidente de PROBEIS.