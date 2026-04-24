$!Un argentino reta a ocho americanos

El caballo argentino Nux, ganador de una de sus tres carreras en su país, figura en la nómina de los participantes que fueron inscritos para la versión 66 del clásico Día Internacional del Trabajador, a celebrarse el próximo 3 de mayo en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Junto a este potro, que tiene figuración en una carrera de grado, competirán el invicto Bozz Baruc y Come Candela, el tordillo sensación ganador clásico Alberto “Pitín” De Obarrio y Archibald De Obarrio Boyd.

La lista la completan: El Sajón, Into Justice, Sol Abuelo Carlos, Bustin Fox, Full Inox, y Motek. Tentativamente los jinetes a participar serán: El Sajon-Luis Arango, Into Justice- Yonis Lasso, Sol Abuelo Carlos- Ariosto Delgado, Motek- Raymundo Fuentes, Full Inox - Said Sánchez, Bozz Baruc- Abdiel Jaén, Come Candela- Lorenzo Lezcano, Nux- Jimmy Ricardo Carrión y Bustin Fox- por confirmar.

Será una carrera de fondo en distancia de 1,800 metros para estos ejemplares tresañeros poniendo a prueba su fuerza y estamina.

El evento quedará definido el próximo martes cuando se efectúe el sorteo de carriles. El ganador del año pasado Senescal se impuso en el clásico Presidente.