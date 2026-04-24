$!Un argentino reta a ocho americanos

<span class="mln_uppercase_mln">A.García P. |</span> Para este fin de semana hay un acumulado para la jugada del 5 y 6 de $38,943.87 que arranca en la segunda carrera de la programación sabatina. La jornada sabatina consta de nueve eventos y tiene como mejor carrera una de potrancas importadas de 3 y 4 años en distancia de 1,100 metros. La misma se desarrollará en la quinta carrera de la programación. Por el momento se han reportado varios retiros para el sábado y son los siguientes: en la 1ra carrera la #4 Sophiava y la #7 La Consentida, 2da carrera #5 Griezman, Quinta #1 Sol Pura Vida, Séptima #2 Basharat y en la Novena #1 Gloria Thunder. En cuanto a la programación dominical, vuelven a enfrentarse los potros nacionales de 3 años ganadores en 1,300 metros, afinando motores para próximos compromisos clásicos. Igualmente, vienen en busca de su primera en la pista un grupo de potros nacionales de 3 años, esto en la primera de la jornada. Para esta programación no se han reportado retiros sino un único cambio: #3 Pablo Querido correrá con anteojeras en la séptima carrera.