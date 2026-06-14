Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Curazao en el mapa del fútbol -

Curazao hace historia este domingo al convertirse en el país más pequeño en disputar un Mundial, con sus 444 km2 de extensión y sus 156.000 habitantes.

"Una isla pequeña, grandes sueños", se ilusionaba el sábado este pequeño equipo en su cuenta oficial en la red social X, contando las horas para el debut ante Alemania, uno de los gigantes históricos del fútbol mundial.

El estreno será en el primero de los cuatro partidos en el programa del día, antes del Países Bajos-Japón, el Costa de Marfil-Ecuador y el Suecia-Túnez.

- Un viaje lleno de tensión -

Procedente de su concentración de Tijuana (México) y en un vuelo corto de apenas una veintena de minutos, la selección iraní tiene previsto pisar este domingo suelo estadounidense, en la víspera de su partido de debut en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

La presencia de Irán en Estados Unidos se produce en medio de un contexto de gran tensión geopolítica y en medio de unas negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que ocupaban también este domingo la crónica de la información internacional.

Un sector de la diáspora iraní y simpatizantes de su causa en Estados Unidos planean manifestarse en contra de la República Islámica. Por el momento se preparó un dispositivo reforzado de seguridad para prevenir posibles incidentes.

- ¿Se puede preguntar en español? -

La cuestión se ha planteado en la prensa, especialmente en España, después de que en los últimos días varios periodistas tratarán de hacer preguntas en español en Estados Unidos a figuras del Mundial que hablan español de manera fluida pero los responsables de FIFA no lo permitieran.

Es el caso del marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Vinícius Jr o el neerlandés Frenkie De Jong, en conferencias de prensa donde el español no era el idioma oficial de la misma, por lo que no existía traductores simultáneos para preguntas y respuestas en ese idioma.

La cuestión generaba debate este domingo en la prensa española y las redes sociales, entre los que defendían que según las normas FIFA los idiomas a utilizar en las conferencias oficiales son los de las selecciones nacionales en liza y el inglés, y entre los que recordaban que el español es la segunda lengua más hablada en Estados Unidos y la de México, uno de los coanfitriones del torneo.

- Los modestos contra Ceferin -

Varias selecciones africanas y asiáticas que, sobre el papel, podrían considerarse modestas, mostraron este domingo su disconformidad con las declaraciones del presidente de la UEFA, Akeksander Ceferin, quien afirmó que la ampliación a 48 equipos participantes en el Mundial 2026 provocaría "partidos sin interés".

Las federaciones de Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán, República Democrática del Congo, Haití, Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica pidieron "respeto" a cada país clasificado y "reconocimiento hacia los esfuerzos, sacrificios y aspiraciones de jugadores, entrenadores, clubes, dirigentes y aficionados de todo el mundo".

Uzbekistán , Jordania, Cabo Verde y Curazao viven el primer Mundial de su historia.