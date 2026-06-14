Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Fin de la racha de imbatibilidad de Ecuador -

La Tri llegó al Mundial con una racha de invencibilidad de 19 partidos (desde septiembre de 2024), pero el marfileño Amad Diallo, jugador del Manchester United, acabó con la serie de la selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece.

Ecuador, que disputa su quinta Copa del Mundo, todas en este siglo, tendrá que reaccionar sin falta el próximo partido, el sábado, ante Curazao, porque de no hacerlo se quedará casi sin opciones de avanzar a los cruces al tener que enfrentarse en la última jornada a la todopoderosa Alemania.

- Mensaje de paz y de unión -

Luego de semanas de incerteza sobre la participación de Irán en el Mundial, en medio de la guerra en Oriente Medio, el Team Melli ya llegó a Los Ángeles, donde el lunes debutará ante Nueva Zelanda.

En "Teherángeles", como se conoce entre la numerosa diáspora iraní a la ciudad californiana, la selección iraní corre el riesgo de no ser bien recibida por los opositores al régimen de los ayatolás, al considerar al equipo como un instrumento de propaganda de Teherán.

Mehdi Taremi, delantero estrella, dijo en la conferencia de prensa previa al duelo que desea "hacer felices a todos los iraníes en todo el mundo" y considera que el fútbol puede "unificar" a todo el país.

"Sé que hay una amplia diáspora en Los Ángeles, me alegra que vengan a vernos, espero que recen por nosotros, espero que nos animen y espero que los recompensemos con un buen partido", dijo por su parte el DT Amir Ghalenoei.

- A Miami con retraso -

La selección de Uruguay, que viajaba este domingo a Miami, donde el lunes debutará frente a Arabia Saudita, llegó a la ciudad floridana con varias horas de retraso por un problema en el vuelo que le debía llevar desde Cancún, donde tiene su campo base durante el Mundial.

El incidente fue debido a "un error de la aerolínea relacionado con los permisos en México", explicó la FIFA.

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, compareció luego ante la prensa y no quiso sacar el foco del partido.

"Lo del vuelo no genera ninguna complicación", declaró lacónico el Loco.

- A limpiar y punto -

En Dallas, los seguidores japoneses repitieron las escenas que se han hecho populares en las últimas citas: tras el pitazo final, los hinchas de los Samuráis Azules limpian la grada desde donde han presenciado el partido.

Una cuestión de respeto y anclada en la cultura nipona: "Los japoneses pensamos que un lugar se debe dejar tan limpio como se encuentra", resumió para la AFP Eita Tanaka, un joven aficionado de 20 años.

Los aficionados, además, realizaron las labores de limpieza con la alegría de haber puntuado in extremis ante Países Bajos (2-2), una de las selecciones llamadas a llegar lejos.

- "¿En Español? Sí, por favor" -

Tras la polémica en las redes por no poder hacer preguntas en español en las conferencias de prensa oficiales de los partidos con equipos no hispanohablantes, pese a que uno de los organizadores del torneo es México, el país más poblado de habla hispana, a partir de este domingo, todas las comparecencias tendrán traducción en la lengua de Cervantes.

La FIFA había sido muy criticada después de que futolistas que hablan perfectamente la lengua de Cervantes, como Vinícius, Achraf Hakimi y Frenkie de Jong, no pudieran atender en español las preguntas de periodistas que utilizaron este idioma, que también es el segundo más hablado en Estados Unidos.

- Máxima anotadora de los Mundiales -

Alemania firmó la primera gran goleada del Mundial tras derrotar 7-1 a Curazao, la modesta selección de la isla caribeña, que debutaba en una fase final del torneo.

Liderados por el delantero del Arsenal Kai Havertz, autor de un doblete, la tetracampeona del mundo se dio un festín de goles con el que alejar fantasmas del pasado, provocados por las dos eliminaciones en la primera fase en las últimas citas mundialistas (2018 y 2022).

A los 21 minutos, Liviano Comenencia tuvo el honor de marcar el primer gol de la historia de Curazao en un Mundial.

La goleada permitió a la Mannschaft colocarse como la selección más goleadora en la historia de la competición, con 239 goles, uno más que Brasil, luego del empate 1-1 de la Canarinha el sábado frente a Marruecos.