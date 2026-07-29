Ucrania apela al TAS la reintegración de deportistas rusos al COI

Ucrania anunció el miércoles haber iniciado un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) contra la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de reintegrar a los deportistas rusos, que estaban sometidos a restricciones desde la invasión de 2022.

El COI anunció a principios de julio el levantamiento de la suspensión al Comité Olímpico Ruso y de una buena parte de las restricciones impuestas a los deportistas rusos, que podrán ahora optar a participar en los Juegos Olímpicos 2028 de Los Angeles.

A diferencia de los bielorrusos, plenamente reintegrados desde mayo, los rusos no recuperarán inmediatamente su himno y bandera, y estarán sometidos a un exhaustivo seguimiento antidopaje.

"El Comité Olímpico de Ucrania (...) ha iniciado oficialmente un proceso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, Suiza, para apelar la decisión" del COI, indicó en un comunicado.

Según Ucrania, esta decisión "se ha tomado de forma prematura y sin la verificación adecuada de la realidad del cese de las violaciones que llevaron a la suspensión del Comité Olímpico de Rusia".

Ucrania reprocha a Rusia haber integrado en el seno de sus estructuras organizaciones deportivas que estaban en territorios ucranianos ocupados.

El ministro ucraniano de Deportes, Matviï Bidny, valoró en una entrevista con la AFP a principios de julio que la reintegración de los deportistas rusos era "particularmente cínica".

Por su parte, Moscú celebró la decisión del COI, estimando que el movimiento olímpico debía "mantenerse fuera de la política".

Rusia, una potencia deportiva, llevaba desde 2016 privada de sus símbolos en las competiciones, primero por un escándalo de dopaje organizado por el Estado, y después por la invasión a Ucrania.

Tras un periodo de prohibición total, el COI reintegró progresivamente a sus deportistas a partir de marzo de 2023 con condiciones.

La reintegración efectiva de los deportistas rusos en las estructuras mundiales varía según la disciplina.