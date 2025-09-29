U23: Panamá ganó 17-0 a Costa Rica

Panamá ganó a Costa Rica 17-0, pero de todo el grupo de peloteros criollos, el más feliz fue el prospecto y capitán Adrián Sugastey de los San Francisco Giants en la pelota profesional, todo por haber lucido bien en el terreno, ya que tenía a toda su familia viéndolo en las gradas.

“Fue algo muy especial y bonito para mí”, dijo el receptor panameño que abrió la pizarra con un cuadrangular enorme por el jardín izquierdo la noche de este domingo en el estadio Mariano Rivera. “Estaba mi familia viéndome y me sentí feliz por brindarles lo mejor de mi, y porque salimos ganando el partido”, sostuvo.

El receptor panameño mantuvo una sonrisa especial durante la conferencia de prensa ofrecida tras el partido y ahora la meta está puesta en conseguir la clasificación al Mundial 2026 de Nicaragua en la categoría U23. “Vamos por el cupo al Mundial, queremos ganarlo por derecho propio”, explicó.

Panamá ganó en su debut a Costa Rica con un contundente marcador de 17 carreras por 0, donde resaltó además el pitcheo del lanzador abridor derecho Jorge García que en 4.0 entradas no dio libertades a los ticos, con apenas 2 imparables, sin anotaciones, sin boletos y 5 abanicados.

Terminó el partido por Panamá el lanzador derecho Benjamín González que en 1.0 entradas no toleró hits, no regaló pasaportes y abanicó a 3 bateadores que enfrentó.

Panamá jugó con un total de 15 imparables y 1 error, anotando 1 carrera en la baja de la primera, 2 en la segunda entrada, 12 en la tercera y 2 más en la baja de la cuarta. Los ticos solo dieron 2 hits y jugaron con 2 pecados en el terreno.

Por Panamá destacaron Héctor Rayo de 3-2 con 3 remolcadas, Eduardo Tait de 4-1 con tubey y remolque, Adrián Sugastey de 4-2 con 2 producidas, Eduardo Vaughan de 2-2 con par de remolques, Keith Hernández de 2-2 tubey y 2 producciones y Mauricio Pieree de 1-1.

Panamá juega la noche de este martes en el estadio Mariano Rivera desde las 8:00 p.m. ante el equipo de Honduras, juego válido del Grupo A, en la ronda regular del Campeonato Premundial que se juega en el “West” con 10 naciones.