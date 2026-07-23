Tzolis pasa del Brujas al Arsenal por un traspaso récord en Bélgica

El atacante internacional griego Christos Tzolis fichó por el Arsenal procedente del Brujas, anunció este jueves el club belga.

El traspaso, estimado en 40 millones de euros (45 millones de dólares), supone un récord en el fútbol belga.

Tzolis se comprometió hasta 2031 con los Gunners, vigentes campeones de la Premier y subcampeones de Europa.

A sus 24 años, el delantero heleno se convierte en la venta más cara de la historia del campeonato belga (Pro League), superando el traspaso del volante ofensivo belga Charles De Ketelaere del Brujas al AC Milan por 37,5 millones de euros.

Llegado a Brujas en el verano de 2024 procedente del Fortuna Düsseldorf, el griego se ha consolidado como uno de los hombres fuertes del conjunto belga. Autor de una temporada sobresaliente, que terminó con 17 goles y 23 asistencias, fue el gran artífice del trigésimo título de campeón de Bélgica del Brujas, conquistando además el galardón al mejor jugador de la temporada.