Tsitsipas valoró colgar la raqueta debido a sus problemas de espalda

Stefanos Tsitsipas, aquejado de un dolor persistente en la espalda durante la temporada 2025, consideró seriamente poner fin a su carera, confesó este viernes desde Perth (Australia), donde disputa la United Cup.

El antiguo número 3 del mundo ocupa actualmente el puesto 36º del ranking ATP y solo ha disputado dos partidos de Copa Davis desde su eliminación en segunda ronda del US Open en agosto.

Sin embargo, se mostró optimista respecto al tratamiento médico que está siguiendo.

"Mi principal preocupación era saber si podría terminar un partido", contó el finalista del Abierto de Australia 2023 y de Roland Garros 2021, precisando que arrastra esa lesión desde hace seis u ocho meses.

"Me preguntaba si podría jugar un partido sin dolor. Realmente tuve miedo tras mi derrota en el US Open (ante el alemán Daniel Altmaier). No pude andar durante dos días. Ahí valoramos el devenir de la carrera", recordó.

Luego de haber consultado a varios médicos, el tenista de 27 años se mostró satisfecho con su evolución actual. "Mi mayor victoria para 2026 sería no tener que preocuparme por terminar los partidos", apuntó.

El jugador heleno entrena desde hace cinco semanas sin dolores.

Tsitsipas es un habitual de la United Cup, competición mixta por naciones que se disputa desde hace cuatro años en Perth y en Sídney, donde comparte equipo con Maria Sakkari.

Grecia se halla en el mismo grupo que Japón, con Naomi Osaka, y la Gran Bretaña liderada por Emma Raducanu.