Triunfo con récord para el español Canet en el prólogo del Dakar

El Rally Dakar 2026 arrancó este sábado con un prólogo en el que el protagonista del día fue el español Edgar Canet (KTM), que se convirtió en el piloto de motos más joven en llevarse una etapa de esta competición, mientras que el sueco Mattias Ekström (Ford) fue el más rápido en coches.

Canet, catalán de 20 años, superó en tres segundos al australiano Daniel Sanders, compañero en Red Bull KTM Factory Racing y defensor del título de motos en este emblemático rally de aventura, que por séptimo año seguido se disputa en Arabia Saudita.

"Fui muy rápido y estoy muy satisfecho con las sensaciones. Esto demuestra que tengo velocidad, no hay mejor manera de comenzar este rally", indicó Canet, debutante en el Dakar y que mejoró el récord de ganador de etapa de motos más joven, que desde hacía 36 años estaba en poder del francés Laurent Charbonnel.

El prólogo, un recorrido de 22 km en los alrededores de Yanbu, sirvió de simple aperitivo para la competición, pero permitió a los competidores calentar motores antes de que la batalla se ponga seria.

"Estoy feliz de poder estar aquí en la salida y ya con el prólogo terminado. Ha ido mucho más rápido de lo que esperábamos, pero no tan técnico, por lo que era difícil recuperar tiempo. Se ha ido a toda velocidad todo el rato. Está bien haberlo terminado ya y poder pensar en la próxima etapa", dijo por su parte Sanders.

- Ekström, todo un especialista -

En la categoría reina, la de coches, la victoria en el prólogo fue para el Ford de Mattias Ekström, que superó a otro Ford, el del estadounidense Mitch Guthrie, mientras que el podio del primer día de la competición lo completó el belga Guillaume de Mévius (Mini), tercero.

Ekström suma así su sexta victoria de etapa en el Dakar y se confirma como un especialista en los prólogos, ya que también ganó en los de 2023 y 2024.

El catarí Nasser Al Attiyah y el español Carlos Sainz, dos de los nombres más ilustres de la categoría de autos, presentaron el cuarto y el octavo registro del día, a 8 y 15 segundos del ganador, respectivamente.

Peor le fue el sábado a otro de los aspirantes al título, el francés Sébastien Loeb, que inició su décima participación quedando a 34 segundos de Ekström después de haber sido molestado por otro competidor que había sufrido un pinchazo.

En cualquier caso, el percance no tiene consecuencias para él porque los cronos del prólogo no se tienen en cuenta para la clasificación general en la categorías de coches.

El domingo, los 787 competidores afrontarán la primera etapa, con 305 kilómetros cronometrados en los alrededores de Yanbu, en un terreno que se anuncia duro y que podría provocar pinchazos.