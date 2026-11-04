Tristeza en Castellón, donde Jesús de Miguel "dejó muchos recuerdos"

Velas, ramos de flores y aficionados en duelo: la muerte este martes de Jesús de Miguel sumió en una gran tristeza los alrededores del estadio del Castellón, su antiguo club, donde este futbolista que "lo daba todo" era "muy apreciado".

Aunque las miradas se centran en Tenerife, donde el delantero de 30 años militaba esta temporada, el dolor también es intenso en esta ciudad situada al norte de Valencia, donde jugó durante los dos años y medio (enero de 2023-julio de 2025) que pasó en el club, actualmente en segunda división.

Tras el anuncio de su fallecimiento, el martes por la mañana, después de un choque el día anterior con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante un partido de la segunda categoría del fútbol español, los aficionados se dirigieron al estadio de Castalia para depositar velas, mensajes y algunas fotografías.

"Fue un jugador muy importante en la historia del club de Castellón y de la tercera división española", cuenta a la AFP Iker Miralles Claramonte después de haber llevado algunas flores.

- "No era un jugador cualquiera" -

"Es un momento difícil para nuestro club, para los aficionados, para Tenerife, para las ciudades", prosigue este hincha del club blanquinegro, de 20 años.

"Ha dejado muchos recuerdos aquí. Cuando ascendimos a segunda división, fue el mejor jugador de la temporada (...) No era un jugador cualquiera aquí, ni en Tenerife".

Detrás de él, una foto del delantero con la camiseta del Castellón, dispuesto a golpear el balón, con una leyenda: "A la familia de Jesús, mis más sinceras condolencias tras esta terrible tragedia".

Justo al lado, una hoja sujeta por dos velas muestra otro mensaje de los aficionados: "Profundamente entristecidos por este trágico accidente, siempre formarás parte de los nuestros, te queremos. Descansa en paz".

Todos recuerdan los 16 goles y seis asistencias de Jesús de Miguel en la temporada 2023-2024, pero también su generosidad sobre el terreno de juego.

"Era un muy buen delantero, lo daba todo por el equipo, nunca se rendía", subraya Reda Boussouf.

- "Es aterrador" -

"Era muy apreciado por los aficionados. Era una persona amable, siempre dispuesta a ayudar, y un jugador magnífico", añade este joven hincha de 17 años que se enteró de la noticia en el instituto.

"Ni siquiera sabía que había tenido ese accidente. Es ahí cuando ves que la vida puede cambiar de un momento a otro, y es aterrador", lamenta.

Nacido en Madrid, Jesús de Miguel desarrolló toda su carrera en las divisiones inferiores del fútbol español.

Fue en Castellón donde vivió la mejor temporada de su vida y se acercó a la élite, LaLiga.

"No es solo una pérdida para Castellón, sino también para el mundo del fútbol en general, una pérdida que te hace pensar sobre el hecho de que es un juego en el que hoy en día la gente está físicamente muy bien preparada y que, a la vista de los choques a estas velocidades y con la potencia con la que juegan...", suspira Francis, apasionado del fútbol que no desea dar su apellido.

Al menos durante un día, el fútbol quedó en un segundo plano en los alrededores del estadio de Castalia.